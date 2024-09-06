700 Bin Liralık Dev Kampanya: Araba Almak İsteyenlere Eylül Fırsatı
Araç almak isteyenleri havalara uçuracak eylül ayı kampanyası açıklandı. Eylül ayında markalar, döviz kurundaki artışlara rağmen avantajlı fırsatlar sunmaya başladı. 700 bin liralık büyük kampanyanın detayları belli oldu. İşte bütün detaylar...
2024 yılının son çeyreğine girerken otomotiv sektörü, hedeflerini tutturmak ve stoklarını eritmek için dikkat çekici kampanyalarla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Eylül ayında markalar, döviz kurundaki artışlara rağmen avantajlı fırsatlar sunmaya başladı.
700 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve önemli indirimlerin yer aldığı bu kampanyalar, özellikle otomobil sahibi olmak isteyenler için cazip seçenekler sunuyor.
İşte Türkiye’nin en çok satan markalarının eylül ayı fırsatları şu şekilde açıklandı:
FIAT
Türkiye’nin en ucuz otomobili olarak bilinen Fiat Egea, eylül ayında 859.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında Egea modellerinde nakit indirim uygulanırken, 500X modeli için 200 bin TL krediye 12 ay vadeli %2,99 faiz oranı sunuluyor.
CITROEN
Citroën, C4 ve C5 Aircross modelleri için faizsiz kredi imkânı sunuyor. 120 bin TL’ye 12 ay %0 faiz veya 200 bin TL’ye 12 ay %1,99 faiz seçenekleri ile müşterilerine cazip ödeme koşulları sunan marka, ticari araç modellerinde de benzer avantajlarla kullanıcıların ilgisini çekiyor.
HONDA
Honda, Civic modelinde peşin alımlarda 125 bin liraya varan indirim sunmaya başladı. Ayrıca HRV Elegance versiyonunda 85 bin TL, HRV Style + modelinde ise 93 bin TL’ye varan indirim fırsatları mevcut.
TOGG
Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, eylül ayı boyunca T10X modeli için özel finansman desteği sağlıyor. Kampanya kapsamında 700 bin TL krediye 12 ay vade ile %0 faiz fırsatı sunulurken, dileyen kullanıcılar %2,29 faiz oranı ile 30 ay vadeli ödeme seçeneğinden de yararlanabiliyor.
PEUGEOT
Peugeot Türkiye, %100 elektrikli E-2008 ve 408 modellerinde 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sunarken, SUV 5008 modeli de cazip kredi fırsatlarıyla dikkat çekiyor.
BMW
BMW, 2024 model 320i Sedan modeli için takas desteği ve uygun faiz oranlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında 250 bin lira takas desteği sunulurken, kredi başvurularında 6 aya kadar yüzde 0, 12 aya kadar %1,99 ve 24 aya kadar %3,19 faiz oranlarıyla finansman sağlandığı açıklandı.
KIA
Kia’nın EV9 modeli, tüzel müşterilere 750 bin TL’ye 12 ay %0 faiz avantajıyla sunuluyor. Picanto, Sportage ve Cerato gibi modellerde de farklı faiz oranlarıyla cazip kampanyalar mevcut.
OPEL
Opel, Corsa ve Astra Elektrik modellerinde avantajlı kredi ve erteleme seçenekleri sunarken, hafif ticari araç modellerinde de KOBİ'lere özel kampanyalar düzenliyor.
CHERY
Çinli otomobil üreticisi Chery, SUV modelleri Omoda 5 PRO, Tiggo7 PRO MAX ve Tiggo8 PRO MAX için 150 bin TL'ye 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi kampanyasını sürdürüyor. Omoda 5 modelinde 1.522.000 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılar karşısına çıkan Chery, Türkiye’deki SUV segmentinde önemli bir yer edinmeye devam ediyor.
JEEP
Jeep, Avenger Electric, Avenger E-Hybrid ve Renegade modellerinde 150 bin TL’ye 12 ay %0 faizli kredi imkânı sunarken, Compass Limited e-Hybrid modeli 1.999.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
LEXUS
Lüks otomobil markası Lexus, SUV modellerinde stok durumuna göre 750 bin TL’ye varan indirimler sunuyor.
NISSAN
Nissan Qashqai modellerinde 200 bin TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı ve nakit alım desteği sunan marka, elektrikli sürüş deneyimi sunan e-POWER Qashqai için de 100 bin TL nakit alım desteği sağlıyor.
Eylül ayında markalar, faizsiz kredi ve indirim fırsatları ile tüketicilere avantajlı seçenekler sunarak otomotiv sektöründe hareketlilik yaratmayı hedefliyor.