700 Bin Liralık Dev Kampanya: Araba Almak İsteyenlere Eylül Fırsatı

BMW

BMW, 2024 model 320i Sedan modeli için takas desteği ve uygun faiz oranlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında 250 bin lira takas desteği sunulurken, kredi başvurularında 6 aya kadar yüzde 0, 12 aya kadar %1,99 ve 24 aya kadar %3,19 faiz oranlarıyla finansman sağlandığı açıklandı.

KIA

Kia’nın EV9 modeli, tüzel müşterilere 750 bin TL’ye 12 ay %0 faiz avantajıyla sunuluyor. Picanto, Sportage ve Cerato gibi modellerde de farklı faiz oranlarıyla cazip kampanyalar mevcut.

OPEL

Opel, Corsa ve Astra Elektrik modellerinde avantajlı kredi ve erteleme seçenekleri sunarken, hafif ticari araç modellerinde de KOBİ'lere özel kampanyalar düzenliyor.