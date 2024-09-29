7 bin 760 Lira Para Verilecek: Bakanlık Tek Şartı Açıkladı

Temmuz ayında yapılan güncellemeyle maaş kalemlerinde %19.31 oranında artış oldu. Bu kapsamda, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de zam yapıldı. Güncellenen rakamlar, çocuğu olan ailelerin alacağı destek ödemelerini şu şekilde etkiledi...