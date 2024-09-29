7 bin 760 Lira Para Verilecek: Bakanlık Tek Şartı Açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için önemli bir destek ödemesi açıkladı. Çocuğu olan ailelere, belirlenen şartlar çerçevesinde 7.761 TL’ye kadar destek sağlanacak. Peki, bu destekten kimler yararlanabilir ve başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ayında yapılan güncellemeyle maaş kalemlerinde %19.31 oranında artış oldu. Bu kapsamda, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de zam yapıldı. Güncellenen rakamlar, çocuğu olan ailelerin alacağı destek ödemelerini şu şekilde etkiledi...
Okul öncesi çocuklar: 3.614 TL’den 4.312 TL’ye çıktı.
İlköğretim öğrencileri: 5.421 TL’den 6.468 TL’ye yükseldi.
Ortaöğretim öğrencileri: 5.782 TL’den 6.899 TL’ye çıktı.
Yükseköğretim öğrencileri: 6.505 TL’den 7.761 TL’ye yükseldi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile Bakanlığı'nın sunduğu bu destekten yararlanabilmek için bazı şartlar gerekiyor. İşte başvuru için aranan kriterler:
Hane geliri: Ailenin kişi başına düşen aylık gelirinin, asgari ücretin 1/3’ünden az olması gerekiyor.
Öğrenci durumu: Destek almak için ailede örgün öğrenim gören çocuk veya çocuklar bulunmalıdır.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Destek ödemesine başvurmak isteyen aileler, e-Devlet üzerinden başvurularını kolayca yapabilirler. Yardım programından yararlanmak için gerekli başvuru işlemlerini online olarak tamamlamak mümkün.
Aile Bakanlığı tarafından sağlanan bu destek, aile bütçesine önemli bir katkı sunuyor. Çocuğu olan aileler, belirtilen şartları sağlayarak 7.761 TL’ye kadar destek alabilirler.