7 Bin 294 Lira Verilecek! Yılbaşı İtibarıyla Başlıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım alan vatandaşlara yönelik sevindirici haberlerini duyurdu. 2024 yılında sosyal yardım ödemelerinin artırılacağını açıklayan Bakanlık, aynı zamanda işe yerleşen hak sahiplerine 7 bin 294 TL "işe başlama yardımı" yapılacağını bildirdi. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılı için asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesi, sosyal yardım ödemelerinde de artış beklentisini beraberinde getirdi. Uzmanlar, sosyal yardımlara yapılacak zammın memur maaş artış oranlarına bağlı olduğunu ve bu oranların yılbaşında netleşeceğini ifade etti.
İŞE BAŞLAMA YARDIMI İLE DESTEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen sosyal yardım hak sahiplerine tek seferlik "işe başlama yardımı" ödenecek.
7 BİN 294 LİRAYA YÜKSELECEK
Bakanlık, bu yardımın brüt asgari ücretin üçte biri oranında olacağını açıkladı. 2024 yılı için 6 bin 667 TL olarak belirlenen ödeme, 2025 yılında asgari ücret artışıyla birlikte 7 bin 294 TL’ye yükselecek.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İşe başlama yardımına hak kazanmak için belirli şartlar gerekiyor:
-Yaş Şartı: 18-55 yaş aralığında olmak.
-Sosyal Yardım Programları: 3294 sayılı yasa kapsamında düzenli sosyal yardım alanlardan olmak.
-Çalışabilirlik Durumu: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından çalışabilir durumda olduğu tespit edilen kişiler.
-İŞKUR aracılığıyla sosyal güvenceli bir işe yerleşen vatandaşlar, başvuru yapmaları halinde bu yardımdan faydalanabilecek. Yardım ödemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında işe başlama bilgilerinin görünmesinin ardından, işe başlama tarihinden itibaren 2 ay içinde yapılacak.
SÜREÇ VE DİĞER DETAYLAR
Sosyal yardımlara yapılan zamlar ve işe başlama yardımı, hak sahiplerinin yeni yılda ekonomik anlamda desteklenmesi amacıyla planlandı. Başvuru süreci ve diğer detaylar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden bilgi alınabilir.