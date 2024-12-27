7 Bin 294 Lira Verilecek! Yılbaşı İtibarıyla Başlıyor

2025 yılı için asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesi, sosyal yardım ödemelerinde de artış beklentisini beraberinde getirdi. Uzmanlar, sosyal yardımlara yapılacak zammın memur maaş artış oranlarına bağlı olduğunu ve bu oranların yılbaşında netleşeceğini ifade etti.

İŞE BAŞLAMA YARDIMI İLE DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen sosyal yardım hak sahiplerine tek seferlik "işe başlama yardımı" ödenecek.