69 Yıllık Serüven Son Buldu! Üretim Devi İflas Bayrağını Çekti, Piyasalar Çalkalandı
Küresel ekonomik kriz, dev şirketleri iflasın eşiğine getirmeye devam ediyor. Birçok şirket son yıllarda peş peşe iflas haberleriyle gündeme geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ham madde fiyatlarındaki artış, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, birçok sektörde ciddi sıkıntılara yol açıyor. Son olarak, Almanya’nın köklü makine üreticilerinden biri daha ekonomik zorluklara dayanamayarak iflas başvurusunda bulundu.
69 YILLIK ŞİRKET İFLAS ETTİ
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde, Konstanz Gölü yakınlarında faaliyet gösteren Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG adlı makine üreticisi şirket, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas ettiğini duyurdu. Şirketin iflas başvurusu 13 Ocak’ta Konstanz’daki yerel mahkeme tarafından kabul edildi.
Aile şirketi olarak kurulan ve uzun yıllardır tarım makineleri üretimi yapan firma, son dönemde ciddi finansal sıkıntılarla mücadele ediyordu. Yönetim, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturabilmek adına yeniden yapılanma süreçlerini devreye sokmuş, kârlı olmayan bölümleri kapatarak iş gücünü 250’den 100’e düşürmüştü. Ancak alınan önlemler şirketi iflastan kurtarmaya yetmedi.
100’DEN FAZLA ÇALIŞAN İŞSİZ KALACAK
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, tarım sektöründeki durgunluk, makine fabrikasının gelirlerinde büyük bir düşüşe neden oldu. Artan enerji maliyetleri, Ukrayna’daki savaşın etkileri ve pandeminin ekonomik sonuçları, şirketin toparlanmasını daha da zorlaştırdı. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler sonucunda şirketin kepenk kapatma kararı aldığı ve 100’den fazla çalışanın işsiz kalacağı bildirildi.
69 YILLIK BİR MİRAS SONA ERDİ
1954 yılında Alfons Fleck tarafından Maschinen- und Apparatebau OHG adıyla kurulan şirket, tarım makineleri alanında uzmanlaşmış ve özellikle Humus markası altında üretilen malçlama makineleriyle sektörde önemli bir yer edinmişti. 1977 yılında Fleck’in kızı Carmen Gotterbarm ve eşi Ulrich Gotterbarm şirketin yönetimine katılmış, ilerleyen yıllarda oğulları Roderich Gotterbarm da şirketin yönetim kadrosuna dahil olmuştu.
Ancak, küresel ekonomik kriz ve sektördeki belirsizlikler, 69 yıllık bu köklü şirketin ayakta kalmasını imkânsız hale getirdi. İflasın ardından şirketin varlıklarının nasıl değerlendirileceği ve çalışanların geleceğiyle ilgili süreçlerin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.