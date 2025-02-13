69 Yıllık Serüven Son Buldu! Üretim Devi İflas Bayrağını Çekti, Piyasalar Çalkalandı

69 YILLIK BİR MİRAS SONA ERDİ

1954 yılında Alfons Fleck tarafından Maschinen- und Apparatebau OHG adıyla kurulan şirket, tarım makineleri alanında uzmanlaşmış ve özellikle Humus markası altında üretilen malçlama makineleriyle sektörde önemli bir yer edinmişti. 1977 yılında Fleck’in kızı Carmen Gotterbarm ve eşi Ulrich Gotterbarm şirketin yönetimine katılmış, ilerleyen yıllarda oğulları Roderich Gotterbarm da şirketin yönetim kadrosuna dahil olmuştu.

Ancak, küresel ekonomik kriz ve sektördeki belirsizlikler, 69 yıllık bu köklü şirketin ayakta kalmasını imkânsız hale getirdi. İflasın ardından şirketin varlıklarının nasıl değerlendirileceği ve çalışanların geleceğiyle ilgili süreçlerin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.