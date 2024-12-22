68 Yıllık Tekstil Devi Kapandı: Yüzlerce Kişi İşsiz Kaldı

Akın Tekstil, kapanma kararını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak 4 günlük bir erteleme ile yapılan açıklamada, şirketin bu kararı almasının arkasında ekonomik ve operasyonel sorunların yattığı belirtildi. Açıklamada, kararın gerekçeleri arasında enflasyonla mücadele, kur politikaları, personel maliyetleri, finansman sorunları ve toplu iş sözleşmeleri öne çıktı.