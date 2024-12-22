68 Yıllık Tekstil Devi Kapandı: Yüzlerce Kişi İşsiz Kaldı
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en köklü tekstil markalarından biri olan Akın Tekstil, 68 yılın ardından ekonomik gerekçelerle kapandığını duyurdu. Şirketin aldığı bu karar, 152 çalışanın işten çıkarılmasıyla sonuçlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Akın Tekstil, kapanma kararını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak 4 günlük bir erteleme ile yapılan açıklamada, şirketin bu kararı almasının arkasında ekonomik ve operasyonel sorunların yattığı belirtildi. Açıklamada, kararın gerekçeleri arasında enflasyonla mücadele, kur politikaları, personel maliyetleri, finansman sorunları ve toplu iş sözleşmeleri öne çıktı.
BÖLGEDE İŞSİZLİK ENDİŞESİ
Akın Tekstil, iş akdi feshedilen çalışanlarla ilgili yasal süreçlerin başlatılacağını ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verildiğini bildirdi. Ancak, bu durumun Lüleburgaz ve çevresindeki işsizlik oranını artırmasından endişe ediliyor.
AKIN TEKSTİL'İN TARİHÇESİ
Akın Tekstil’in hikayesi, 1956 yılında Rüştü Akın ve kardeşi Haydar Akın’ın Lüleburgaz’da kurduğu bir fabrikayla başladı. 40 tezgah ve 23 çalışanla faaliyete başlayan şirket, yıllar içinde Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen entegre tekstil üreticilerinden biri haline geldi. Kumaş ve hazır giyim ihracatıyla dikkat çeken firma, ekonomik zorluklara dayanamayarak 2024 yılı itibarıyla faaliyetlerine son verdi.
KAMUOYU AÇIKLAMASI GECİKMELİ YAPILDI
Şirketin kapanma kararıyla ilgili açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde 4 günlük gecikmeyle kamuoyuna duyuruldu. Akın Tekstil, bu süreçle ilgili şu ifadelere yer verdi:
"16.12.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız Şirketimiz meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açmaması adına bu bilgilerin gizli tutulmasının sağlanabilecek olması hususları gözetilerek ve bilginin gizliliğine ilişkin gerekli önlemleri almak suretiyle , Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6. maddesi kapsamındsa içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.
Gelinen noktada; İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının erteleme sebepleri ortadan kalktığından işbu açıklama yapılmıştır."