65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: Aidat Kiradan Fazla ise…

“Bundan 3-4 yıl öncesine kadar konut ediniminde geri planda kalan aidat rakamları, günümüz koşullarında birçok kişinin satın almayı planladığı meskenden vazgeçmesine veya mülk sahibi ya da kiracı olarak oturduğu konuttan taşınma kararı almasına neden olabiliyor. Bu durum, aidatların konut piyasasında ne kadar etkili bir unsur haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullanan Serkan Bal şu yorumu yaptı: