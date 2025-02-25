65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: Aidat Kiradan Fazla ise…
İstanbul'da kiralar lüks konutlarda 65 bin liraları bile buldu. İlçeler arasında ise makas oldukça açılmış durumda. Ortalama rakam da 2400 liraya yükseldi. Kiralar ile kapışan aidat fiyatları vatandaşları taşınmaya zorladı. Aidat göçü başlarken ev sahibi ve kiracıların ilk kez duyacağı detayı Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç açıkladı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Aidatlardaki yükseliş büyükşehirlerde yaşayanların bütçelerini ciddi anlamda zorlarken özellikle İstanbul’da 100 metrekarelik dairelerin ortalama aidatı 2400 liraları buldu. İlçeler arası makas ise oldukça açık. Beşiktaş aylık 5.750 TL ile en yüksek ortalamaya sahipken, Çatalca, Silivri gibi ilçelerde bu rakam 1.100 TL’ye kadar geriliyor.
Ancak Beşiktaş ve Şişli gibi bölgelerdeki lüks konutlarda 100 metrekarelik daireler için 42-48 bin TL bandına, daha büyük konutlarda ise 65 bin TL’lere ulaştı.
İzmir’de Karşıyaka 2700 TL ile başı çekerken, Çeşme’de yazlık konutlarda 14 bin TL seviyeleri görüldü. Ankara Çankaya’da ise 2600 TL ortalamaya sahipken, lüks sitelerde 14-15 bin TL’ye yükseldi.
AİDATI ÖDEYEMEYEN TAŞINMA KARARI ALIYOR
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcilerinden Serkan Bal, site ve apartman aidatlarının, artık büyükşehirlerde hem mülk sahibi olmak isteyenler hem de kiracı olarak konut arayanlar için belirleyici bir faktör haline geldiğine dikkat çekti.
“Bundan 3-4 yıl öncesine kadar konut ediniminde geri planda kalan aidat rakamları, günümüz koşullarında birçok kişinin satın almayı planladığı meskenden vazgeçmesine veya mülk sahibi ya da kiracı olarak oturduğu konuttan taşınma kararı almasına neden olabiliyor. Bu durum, aidatların konut piyasasında ne kadar etkili bir unsur haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullanan Serkan Bal şu yorumu yaptı:
“Yüksek bulunan gider kalemleri, malikler tarafından yönetimle paylaşılmalı ve nedenleri sorgulanmalı. Bu sayede gereksiz veya lüks harcamalar belirlenerek buna yönelik düzenlemeler yapılabilir.”
AİDAT KİRADAN FAZLA İSE KALANI EV SAHİBİ ÖDER
Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç ise aidatların kira fiyatlarının üstünde olduğu durumda artan tutarı ev sahibinin ödemesi gerektiğini dile getirdi. “15 bin lira kira ödüyorsanız, aidatınız da 20 bin lira ise sizin 15 bin lira aidat ödemeniz gerekiyor. Kalan 5 bin liralık kısmı da mülk sahibi ödemek zorunda" diyerek bilinmeyen o detayı anlattı.