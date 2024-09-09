642 Bin 788 lira Getirisi Var: Mevduatta Yarış Kızıştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırım adımları, bankaların mevduat faiz oranlarını da etkiledi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Mevduat faizine ilişkin açıklanan verilere bakıldığında, 1 aya kadar vadede faiz oranı yüzde 53.94 seviyesine çıktı görüldü. Bu oranlarla, belirli miktardaki yatırımların 32 günlük getirileri hesaplandığında ortaya çıkan rakamlar şöyle:
100 bin TL'nin getirisi: 100 bin TL’yi 32 gün boyunca yüzde 53.94 oranında faize yatıran bir kişi, stopaj düşüldükten sonra 4.495 TL net faiz getirisi elde ediyor.
500 bin TL'nin getirisi: Mevduat faizine 500 bin TL'lik yatırım yapan bir yatırımcı, aylık 22.475 TL net faiz kazanıyor.
1 milyon TL'nin getirisi: 1 milyon TL yatırıldığında ise 44.950 TL net kazanç elde ediliyor.
YILLIK FAİZ GETİRİSİ 69.49'A ÇIKIYOR
Eğer mevduat faiz oranının bir yıl boyunca yüzde 53.94 seviyesinde kaldığını varsayarsak ve her ay faiz geliri anaparaya eklenerek yeniden yatırılırsa, bileşik faizle birlikte yıllık faiz getirisi yüzde 69.49 seviyesine çıkıyor.
1 milyon TL yatıran bir kişi, bir yılın sonunda brüt 694 bin 907 TL faiz getirisi elde ediyor. Yüzde 7.5 stopaj kesildikten sonra bu tutar net 642 bin 788 TL oluyor.
ENFLASYON KARŞISINDA KORUMA
Türkiye'de son açıklanan enflasyon oranı yüzde 51.97 oldu. Bu durumda, faiz oranlarının mevcut seviyelerde kalması halinde mevduat sahipleri, paralarının enflasyon karşısında değer kaybetmesini engelleyebilirler.
STOPAJ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK
Mevduat faiz kazançlarından alınan stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. 6 ay süreye kadar vadeli mevduat yatırımında ise stopaj oranı yüzde 7.5'e çıktı. Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5 olurken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 2,5 oranında sabit kaldı. Bu, faiz gelirinden belirli bir miktarın vergi olarak kesilmesine yol açıyor.
Mevduat sahipleri için yüksek faiz oranları, enflasyon karşısında paralarını korumalarına yardımcı olurken, stopaj oranlarındaki değişiklikler net kazanç üzerinde bir miktar vergi kesintisi yaratıyor.