642 Bin 788 lira Getirisi Var: Mevduatta Yarış Kızıştı

Mevduat faizine ilişkin açıklanan verilere bakıldığında, 1 aya kadar vadede faiz oranı yüzde 53.94 seviyesine çıktı görüldü. Bu oranlarla, belirli miktardaki yatırımların 32 günlük getirileri hesaplandığında ortaya çıkan rakamlar şöyle:

100 bin TL'nin getirisi: 100 bin TL’yi 32 gün boyunca yüzde 53.94 oranında faize yatıran bir kişi, stopaj düşüldükten sonra 4.495 TL net faiz getirisi elde ediyor.

500 bin TL'nin getirisi: Mevduat faizine 500 bin TL'lik yatırım yapan bir yatırımcı, aylık 22.475 TL net faiz kazanıyor.

1 milyon TL'nin getirisi: 1 milyon TL yatırıldığında ise 44.950 TL net kazanç elde ediliyor.

YILLIK FAİZ GETİRİSİ 69.49'A ÇIKIYOR

Eğer mevduat faiz oranının bir yıl boyunca yüzde 53.94 seviyesinde kaldığını varsayarsak ve her ay faiz geliri anaparaya eklenerek yeniden yatırılırsa, bileşik faizle birlikte yıllık faiz getirisi yüzde 69.49 seviyesine çıkıyor.

1 milyon TL yatıran bir kişi, bir yılın sonunda brüt 694 bin 907 TL faiz getirisi elde ediyor. Yüzde 7.5 stopaj kesildikten sonra bu tutar net 642 bin 788 TL oluyor.