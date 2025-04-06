600 Bin Kamu İşçisinin Zam Pazarlığında Geri Sayım Başladı! Gözler İlk Teklifte

İşçi tarafı, günlük brüt taban ücretin 1800 liraya yükseltilmesini, ardından 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, ikinci altı ay için yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bu oranlara ek olarak yüzde 10 refah payı verilmesini talep ediyor. TÜHİS, bu taleplere ilişkin maliyet analizlerini sürdürüyor. Analizlerin tamamlanmasının ardından işveren tarafının ilk teklifini sunması bekleniyor.