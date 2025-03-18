6 Yıl Hiç Çalışmadan Maaş Aldı, Üstüne Ödül Kazandı! Skandal Seneler Sonra Ortaya Çıktı
6 yıl boyunca hiç çalışmadan maaş alan mühendis, 20. yıl ödülü alacağı sırada fark edildi. Mahkeme, "hayalet memur" olarak anılan Garcia'nın 37 bin euroyu geri ödemesine karar verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
İspanya’nın Cadiz kentinde, yıllarca işe gitmeden maaş alan bir çalışanın durumu, ödül töreni sırasında fark edilince büyük bir skandal patlak verdi. Atık su arıtma tesisinde mühendis olarak görev yapan 69 yaşındaki Joaquin Garcia, 6 yıl boyunca iş yerine uğramadan maaş almaya devam etti. Üstelik şirketin 20. yıl ödülünü vermek için hazırlık yaptığı sırada bu durum ortaya çıktı.
YILLARDIR İŞE GELMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Garcia, şirketteki 20. yılını tamamladığı için ödüle layık görüldü. Ancak tören öncesinde yapılan incelemeler sırasında, yıllardır işe gelmediği anlaşıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Jorge Blas Fernandez, çalışan listelerini kontrol ederken Garcia'nın uzun süredir iş yerine uğramadığını fark etti. İş arkadaşlarına sorduğunda, meslektaşları Garcia’yı yıllardır görmediklerini dile getirdi.
ÇALIŞMADAN MAAŞ ALDI
Garcia’nın yıllarca fark edilmemesinin nedeni, çalıştığı birimde yaşanan organizasyonel karmaşaydı. Su İdaresi, Garcia’nın belediyeye bağlı olduğunu düşünürken, belediye ise onun Su İdaresi’nde görev yaptığını sanıyordu. Bu bürokratik karışıklık sayesinde Garcia, hiçbir iş yapmadan maaş almaya devam etti. Boş zamanlarını ise evde felsefe kitapları okuyarak geçirdi.
İŞ YERİNDE DIŞLANDIĞINI İDDİA ETTİ
Garcia, mahkemede yaptığı savunmada, ailesinin siyasi görüşleri nedeniyle iş yerinde dışlandığını düşündüğünü ve bu yüzden kendisine görev verilmediğini iddia etti. Ancak yeni bir iş bulmanın zor olacağı korkusuyla şikayette bulunmak yerine işe gitmeyi tamamen bıraktığını söyledi.
ALDIĞI MAAŞLARI GERİ ÖDEYECEK
Skandalın ortaya çıkmasının ardından Garcia mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Garcia’nın altı yıl boyunca iş yerine uğramadığı ve son üç yılını tamamen evde geçirdiği sonucuna vardı. Bu nedenle, aldığı yıllık maaşa denk gelen 37 bin euroyu geri ödemesine hükmedildi.