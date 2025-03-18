6 Yıl Hiç Çalışmadan Maaş Aldı, Üstüne Ödül Kazandı! Skandal Seneler Sonra Ortaya Çıktı

İŞ YERİNDE DIŞLANDIĞINI İDDİA ETTİ

Garcia, mahkemede yaptığı savunmada, ailesinin siyasi görüşleri nedeniyle iş yerinde dışlandığını düşündüğünü ve bu yüzden kendisine görev verilmediğini iddia etti. Ancak yeni bir iş bulmanın zor olacağı korkusuyla şikayette bulunmak yerine işe gitmeyi tamamen bıraktığını söyledi.

ALDIĞI MAAŞLARI GERİ ÖDEYECEK

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Garcia mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Garcia’nın altı yıl boyunca iş yerine uğramadığı ve son üç yılını tamamen evde geçirdiği sonucuna vardı. Bu nedenle, aldığı yıllık maaşa denk gelen 37 bin euroyu geri ödemesine hükmedildi.