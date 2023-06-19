6 ayda yüzde 45 zam: İkinci el otomobil, sıfırdan daha pahalı!
Bundan bir yıl öncesine kadar 1 milyon lirası olan lüks segmette bir otomobil sahibi olabiliyorken, şimdi en fazla alınabilen modeller neredeyse orta sınıf bile değil.
Karar gazetesinden Ali Yıldırım'ın haberine göre; otomobil satışları son dönemde rekor üzerine rekor yazarken, bunun büyük bir bölümü tamamen yatırım amaçlı oluyor. Özellikle son dönemde yaşanan kur şokları ve demode vergi sistemiyle birlikte yeni bir otomobile ulaşmak artık hayalden de öteye geçemezken, bugün 1 milyon liraya sahip olan bir kişinin alacağı modeller oldukça sınırlı.
Artık otomatik vitesli araçlara talebin artması, bu aralığı veya seçeneği oldukça minimuma düşürüyor. Daha bir sene öncesine kadar 1 milyonu olan lüks segmente göz kırpabilirken, bugün en fazla alınabilen model Renault Megane ve Fiat Egea’dan öteye geçemiyor. C’nin üstü ve C-SUV modeller sadece hayal oldu.
Bu süreçte tedarik sağlayabilen en büyük pastayı alırken eskiden rengine şanzımanına hatta motor tipine bile bakan tüketici önüne ne gelirse onunla yetiniyor. Yüksek enflasyon ve kur ekseninde sürekliği değişim gösteren fiyatlar karşısında tüketici elinde parayı dövize çevirmek yerine yeni bir ürünle yatırımını devam ettirmek isterken, gerçek alıcı sadece bakmakla yetiniyor.
Görünen tabloda yok satan otomobil pazarı artık yönünü artık son tüketiciye doğru çevirmesiyle birlikte bir dönemin daha sonuna geliniyor. Özellikle bu süreçte bayilerin otomobil satmakta çok iştahlı olmadıkları görülürken, alınan komisyonlar ve takasa araç şartı elinde hiçbir şeyi olmayan tüketicileri zorluyor.