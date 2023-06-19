6 ayda yüzde 45 zam: İkinci el otomobil, sıfırdan daha pahalı!

Artık otomatik vitesli araçlara talebin artması, bu aralığı veya seçeneği oldukça minimuma düşürüyor. Daha bir sene öncesine kadar 1 milyonu olan lüks segmente göz kırpabilirken, bugün en fazla alınabilen model Renault Megane ve Fiat Egea’dan öteye geçemiyor. C’nin üstü ve C-SUV modeller sadece hayal oldu.