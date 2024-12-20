56 Yıllık Dev Şirket Konkordato İlan Etti! Satılması Gündemdeyken İflas Bayrağını Çekti

Aroma, yılda 125 bin ton meyve işleyerek, Türkiye’nin önemli meyve suyu üreticilerinden biri haline gelmişti. Firma, Türkiye’de ilk yüzde 100 meyve suyu üreten firmalardan biri olarak sektördeki öncülüğünü sürdürüyordu. Aroma'nın ürün portföyünde yüzde 100 meyve suları, meyve nektarları, meyveli içecekler, doğal kaynak suları ve gazlı içecekler gibi geniş bir yelpazede ürün yer alıyor. 1991 yılından bu yana Duruk ailesi tarafından yönetilen şirket, üretim tesislerinde meyve konsantresi ve püresi gibi yarı mamullerden son tüketici ürünlerine kadar tüm üretim süreçlerini kendisi yapıyor.