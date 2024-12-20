56 Yıllık Dev Şirket Konkordato İlan Etti! Satılması Gündemdeyken İflas Bayrağını Çekti
Bursa'nın 56 yıllık içecek markası Aroma, son dönemdeki ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Aroma'nın konkordato başvurusu, şirketin Doğuş Çay'a satılacağı yönündeki iddiaların ardından geldi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Aroma’ya 16 Mart 2025 tarihine kadar geçici mühlet kararı verdi.
Bursa’da 1968 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye'nin önde gelen meyve suyu üreticilerinden biri olan Aroma, Ticaret Sicil Gazetesi’nde 18 Aralık 2024 tarihli duyuruyla konkordato başvurusunu kamuoyuna açıkladı. Mahkeme, şirket için 16 Aralık 2024 tarihinde alınan kararla, geçici mühletin 16 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olduğunu belirtti. Ayrıca, Aroma'nın konkordato süreci için Muhsine Tülin Kavasoğlu, Ali Kahve ve Savaş Altan, konkordato komiserleri olarak atandı.
GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK
Aroma, 27 Aralık’ta yapılacak olağan genel kurul toplantısında şirketin satışı ile ilgili önemli kararlar almayı planlıyor. Toplantıda, Gürsu ve Kestel’deki taşınmazlar, makine ekipmanları, marka lisansları ve diğer tüm varlıkların satışına ilişkin görüşmeler yapılacak. Ayrıca, şirketin borçları ve alacaklarının devri de gündemde olacak.
Aroma’nın, Rize merkezli bir çay firması tarafından satın alınacağına dair yerel gazetelerde yer alan iddialar üzerine görüşülen Aroma Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Atom Duruk, konunun henüz netleşmediğini belirterek açıklama yapmaktan kaçındı.
Aroma, yılda 125 bin ton meyve işleyerek, Türkiye’nin önemli meyve suyu üreticilerinden biri haline gelmişti. Firma, Türkiye’de ilk yüzde 100 meyve suyu üreten firmalardan biri olarak sektördeki öncülüğünü sürdürüyordu. Aroma'nın ürün portföyünde yüzde 100 meyve suları, meyve nektarları, meyveli içecekler, doğal kaynak suları ve gazlı içecekler gibi geniş bir yelpazede ürün yer alıyor. 1991 yılından bu yana Duruk ailesi tarafından yönetilen şirket, üretim tesislerinde meyve konsantresi ve püresi gibi yarı mamullerden son tüketici ürünlerine kadar tüm üretim süreçlerini kendisi yapıyor.