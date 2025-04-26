55 Yıllık Usta Tecrübeyle Uyardı: Asla Alınmaması Gereken Arabaları Tek Tek Açıkladı
TikTok’ta milyonlarca kişiye ulaşan ve 55 yıllık deneyime sahip usta mekaniker Scotty Kilmer, ünlü araba markaları hakkında dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte Kilmer'a göre, logoya para ödeten, masraf kapısı olan ve asla alınmaması gereken otomobiller…
Kaynak: Haber Merkezi
55 yıllık deneyimiyle otomobil sektörünün yaşayan efsanelerinden biri kabul edilen usta mekaniker ve TikTok fenomeni Scotty Kilmer, otomobil almayı düşünenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW ve Jaguar Land Rover gibi dünya devlerini değerlendiren Kilmer, bazı arabaların sadece marka logoları uğruna fazla para harcattığını, bazı modellerin ise adeta "dolandırıcılık" olduğunu vurguladı.
Kilmer’in açıklamaları, otomobil tutkunları arasında büyük yankı uyandırdı. İşte Kilmer'a göre, logoya para ödeten, masraf kapısı olan ve asla alınmaması gereken otomobiller...
VOLVO: SAĞLAM AMA MASRAFLI OLABİLİR
Kilmer, Volvo’nun Çinli bir firma tarafından satın alınmasına rağmen hala dayanıklı araçlar ürettiğini belirtiyor. Ancak kısa sürede beklenenden fazla bakım ve onarım masrafı çıkarabileceği konusunda uyarıyor.
VOLKSWAGEN: İLK BAKIŞTA İYİ AMA SONRASINDA SÜRPRİZLERE AÇIK
Volkswagen markasının geçmişteki dayanıklılığını artık koruyamadığını belirten Kilmer, özellikle eski model Volkswagen Beetle’ların sağlamlığına vurgu yapıyor. Ancak yeni modellerde uzun vadede çeşitli masrafların ortaya çıkabileceğini söylüyor.
MERCEDES-BENZ: İYİ AMA RAKİPLERİ GÜÇLÜ
Mercedes-Benz’i genel olarak BMW’ye tercih eden Kilmer, yine de Lexus karşısında ciddi bir rekabet kaybı yaşadığını belirtiyor. Eğlenceli bir sürüş deneyimi sunduğunu ancak bakım maliyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini ekliyor.
BMW: BÜYÜK PARA İSRAFI
BMW için açık bir dille eleştiride bulunan Kilmer, bu markanın "Büyük Para Waster" yani "Büyük Para Çarçur Edici" olduğunu ifade ediyor. Logo ve prestij uğruna yüksek bedeller ödendiğini, fakat uzun vadeli güvenilirlikte sıkıntılar yaşanabileceğini vurguluyor.
JAGUAR LAND ROVER: ÇOK YÜKSEK MALİYETLİ
Jaguar ve Land Rover markalarını değerlendiren Kilmer, bu araçların hem satın alımda hem de bakımda çok yüksek maliyetler getirdiğine dikkat çekiyor. Lüksü sevenlerin tercih edebileceği bu araçların, zamanla ciddi tamir faturaları çıkarabileceğini söylüyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR: SIFIR EMİYON SÖYLEMİ ALDATMACA
Elektrikli araçlar konusunda da uyarıda bulunan Kilmer, sıfır emisyon vaadinin büyük ölçüde bir illüzyon olduğunu belirtiyor. Elektrikli araçların hem üretim süreçlerinde hem de kullanımda ciddi çevresel ve ekonomik sorunlar doğurabileceğini dile getiriyor.