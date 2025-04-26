55 Yıllık Usta Tecrübeyle Uyardı: Asla Alınmaması Gereken Arabaları Tek Tek Açıkladı

55 yıllık deneyimiyle otomobil sektörünün yaşayan efsanelerinden biri kabul edilen usta mekaniker ve TikTok fenomeni Scotty Kilmer, otomobil almayı düşünenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW ve Jaguar Land Rover gibi dünya devlerini değerlendiren Kilmer, bazı arabaların sadece marka logoları uğruna fazla para harcattığını, bazı modellerin ise adeta "dolandırıcılık" olduğunu vurguladı.

Kilmer’in açıklamaları, otomobil tutkunları arasında büyük yankı uyandırdı. İşte Kilmer'a göre, logoya para ödeten, masraf kapısı olan ve asla alınmaması gereken otomobiller...