'500 ve 1000 liralık banknotlara hazır olun' dedi: Atatürk'ün fotoğrafını koymasınlar, istemiyoruz

Şen, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Merkez Bankası başkanı bir ayda dolar kurunu tutabilmek için ne kadar milyar dolar harcadığını ve piyasaya sürdüğünü bir açıklasın bakalım da görelim. Şu anda siz doları 30 liralardan niye tutuyorsunuz? Seçim için. İhracatçı sıkıntıda kardeşim ithalata yöneldi. Hani cari açığı kapatacaktınız. Bana bunu anlatsın."