5 İlçedeki Konut Fiyatları İstanbul'un 2 Katına Çıktı: O İlçelerden Kaçış Başladı!

Türkiye'de son dört yıl boyunca yaşanan enflasyon artışı, ev fiyatlarında kayda değer bir yükselişe neden oldu. Bu durumdan en çok etkilenen şehirlerden biri olan İstanbul'da, endeksa verilerine göre, eylül ayında ortalama metrekare konut fiyatı bir yıl içinde yüzde 28 artış göstererek 41 bin 267 TL'ye ulaştı.

Ancak hane halkı gelirinin bu fiyatların oldukça altında kalması, İstanbul'da konuta sahip olmayı giderek daha da zor hale getiriyor. Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş gibi prestijli ilçelerdeki konut fiyatları, İstanbul'un genel ortalamasının iki katını geçiyor.