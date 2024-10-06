5 İlçedeki Konut Fiyatları İstanbul'un 2 Katına Çıktı: O İlçelerden Kaçış Başladı!
İstanbul'da konut fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Son verilere göre, 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Özellikle İstanbul'un beş ilçesinde konut fiyatları, il ortalamasının iki katını aşarak dikkat çekiyor.
Türkiye'de son dört yıl boyunca yaşanan enflasyon artışı, ev fiyatlarında kayda değer bir yükselişe neden oldu. Bu durumdan en çok etkilenen şehirlerden biri olan İstanbul'da, endeksa verilerine göre, eylül ayında ortalama metrekare konut fiyatı bir yıl içinde yüzde 28 artış göstererek 41 bin 267 TL'ye ulaştı.
Ancak hane halkı gelirinin bu fiyatların oldukça altında kalması, İstanbul'da konuta sahip olmayı giderek daha da zor hale getiriyor. Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş gibi prestijli ilçelerdeki konut fiyatları, İstanbul'un genel ortalamasının iki katını geçiyor.
Otomatik gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın sağladığı verilere göre, İstanbul'daki 100 metrekarelik konutların ortalama fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
Esenyurt: 2 milyon 14 bin TL
Sultangazi: 2 milyon 800 bin TL
Beylikdüzü: 2 milyon 835 bin TL
Arnavutköy: 2 milyon 844 bin TL
Güngören: 2 milyon 982 bin TL
Silivri: 2 milyon 987 bin TL
Sultanbeyli: 3 milyon 66 bin TL
Avcılar: 3 milyon 130 bin TL
Bahçelievler: 3 milyon 155 bin TL
Sancaktepe: 3 milyon 188 bin TL
Esenler: 3 milyon 200 bin TL
Fatih: 3 milyon 283 bin TL
Gaziosmanpaşa:3 milyon 295 bin TL
Bağcılar: 3 milyon 394 bin TL
Küçükçekmece: 3 milyon 469 bin TL
Pendik: 3 milyon 661 bin TL
Bayrampaşa: 3 milyon 702 bin TL
Çatalca: 3 milyon 757 bin TL
Büyükçekmece: 3 milyon 761 bin TL
Çekmeköy: 3 milyon 894 bin TL
Tuzla: 3 milyon 900 bin TL
Ümraniye: 4 milyon 369 bin TL
Kağıthane: 4 milyon 375 bin TL
Başakşehir: 4 milyon 387 bin TL
Kartal: 4 milyon 525 bin TL
Zeytinburnu: 4 milyon 573 bin TL
Eyüpsultan: 4 milyon 697 bin TL
Ataşehir: 4 milyon 999 bin TL
Maltepe:5 milyon 87 bin TL
Şişli: 5 milyon 657 bin TL
Beyoğlu: 6 milyon 100 bin TL
Üsküdar: 6 milyon 246 bin TL
Şile: 6 milyon 371 bin TL
Adalar: 7 milyon 504 bin TL
Bakırköy: 8 milyon 329 bin TL