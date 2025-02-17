4A Sigorta İle 4B Sigorta Arasındaki Farklar Neler? 4A mı Yoksa 4B mi İyi?
Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, çalışanların sigorta kapsamında güvence altına alınmasını sağlar. Bu sistemde en yaygın iki sigorta türü olan 4a (SSK) ve 4b (Bağ-Kur), farklı çalışma şekillerine göre düzenlenmiştir. 4a sigorta işveren yanında çalışanları kapsarken, 4b sigorta ise kendi işini yapanları ilgilendirir. Peki, bu iki sigorta türü arasındaki temel farklar nelerdir? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
4a sigortası, bir işverene bağlı olarak çalışan işçileri kapsar. Prim ödemeleri hem işveren hem de çalışan tarafından yapılır. Emeklilik için gerekli olan şartlar, prim günü, yaş ve sigortalılık süresine bağlı olarak belirlenir. 4a sigortalıları, çalışma süresi boyunca ve işten ayrıldıktan sonra belirli bir süre sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.
4B SİGORTA (BAĞ-KUR)
4b sigortası, esnaf, serbest meslek sahipleri ve şirket ortakları gibi kendi işini yapanları kapsar. Bu sigorta türünde prim ödemeleri tamamen sigortalı kişi tarafından yapılır. Emeklilik şartları ise 4a’ya göre daha farklı olup, genellikle daha fazla prim günü gerektirir ve emeklilik yaşı farklılık gösterebilir. 4b sigortalıları, prim ödemesi yaptıkları sürece sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.
PRİM ÖDEMESİ VE EMEKLİLİK ŞARTLARI FARKI
4a sigortasında primler işveren ve çalışan tarafından ortaklaşa ödenirken, 4b sigortasında primler tamamen sigortalının kendisi tarafından ödenir. Ayrıca, 4b sigortalılarının emeklilik için daha fazla prim günü doldurmaları gerekebilir ve emeklilik yaşı da 4a’ya göre daha yüksek olabilir.
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA
4a sigortalıları, işten ayrıldıktan sonra da belirli bir süre sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilirken, 4b sigortalıları sadece prim ödemeleri devam ettiği sürece sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.
Özetle, 4a sigortası işveren yanında çalışanları kapsarken, 4b sigortası kendi işini yapanlar için düzenlenmiştir. Prim ödeme şekilleri, emeklilik şartları ve sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları da bu iki sigorta türü arasında önemli farklar yaratmaktadır.