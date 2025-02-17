4A Sigorta İle 4B Sigorta Arasındaki Farklar Neler? 4A mı Yoksa 4B mi İyi?

4a sigortası, bir işverene bağlı olarak çalışan işçileri kapsar. Prim ödemeleri hem işveren hem de çalışan tarafından yapılır. Emeklilik için gerekli olan şartlar, prim günü, yaş ve sigortalılık süresine bağlı olarak belirlenir. 4a sigortalıları, çalışma süresi boyunca ve işten ayrıldıktan sonra belirli bir süre sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.