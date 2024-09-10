4A, 4B, 4C'lilere Çift Maaş Fırsatı: Emeklilere 18 Bin Lira Para Verilecek

Emekli maaşının 12.500 TL olarak belirlenmesinin ardından, bankalar promosyon yarışını kızıştırdı. Bazı bankalar, promosyon ödemelerini 20 bin TL'ye kadar yükseltti. İşte bankalar tarafından sunulan promosyon fırsatları:

Vakıfbank, emekli vatandaşlara iki kez promosyon imkânı sunuyor. Banka, mevcut 12 bin TL promosyon ödemesine ek olarak, emeklilere 12 bin TL daha nakit ödeme yapıyor.