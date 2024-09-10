4A, 4B, 4C'lilere Çift Maaş Fırsatı: Emeklilere 18 Bin Lira Para Verilecek
Eylül 2024 itibarıyla bankalar, emeklilere sundukları maaş promosyonlarıyla dikkat çekiyor. En düşük emekli maaşının 12.500 TL olarak belirlenmesiyle birlikte, promosyon rekabeti hız kazandı. Hem özel bankalar hem de devlet bankaları, emeklilere cazip fırsatlar sunmak için promosyon tutarlarını güncelledi. Peki hangi banka ne kadar para veriyor? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Gerçek Gündem
Emekli maaşı bağlanan herkes, promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Bunun için emeklinin seçtiği bankaya, "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdü vermesi yeterli. Bankalar, bu taahhüdü veren emeklilere farklı promosyon teklifleri sunuyor.
Emekli maaşının 12.500 TL olarak belirlenmesinin ardından, bankalar promosyon yarışını kızıştırdı. Bazı bankalar, promosyon ödemelerini 20 bin TL'ye kadar yükseltti. İşte bankalar tarafından sunulan promosyon fırsatları:
Vakıfbank, emekli vatandaşlara iki kez promosyon imkânı sunuyor. Banka, mevcut 12 bin TL promosyon ödemesine ek olarak, emeklilere 12 bin TL daha nakit ödeme yapıyor.
Ziraat Bankası
SGK emeklilerine, Ziraat Bankası aracılığıyla 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılabiliyor.
Halkbank
Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
QNB Finansbank
QNB Finansbank, 15 bin TL'ye varan promosyonun yanı sıra CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim ile toplamda 16.200 TL’ye varan kampanyalar sunuyor.
Akbank
Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 15 bin TL’ye varan promosyon ve ek 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sağlıyor.
Garanti BBVA
Garanti BBVA, emeklilere 10.000 TL’ye kadar maaş alanlar için 6.250 TL, 20.000 TL üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL tutarında promosyon avantajı sunuyor.
İş Bankası
İş Bankası, emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine 3 yıl boyunca maaşlarını bankadan alma taahhüdüyle 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
DenizBank
DenizBank, emekli maaşını 3 yıl süreyle bankadan alma sözü veren emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
Yapı Kredi
Yapı Kredi, emekli maaşını taşıyanlara 18 bin TL'ye varan promosyon imkânı tanıyor. Ayrıca, ek ödül fırsatlarıyla bu tutar artırılabiliyor.
ING Bank
ING Bank, SGK emekli maaşını taşıyan emeklilere 15 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca otomatik fatura talimatı veren emekliler, ek 3 bin TL ile toplamda 18 bin TL promosyon kazanabiliyor.