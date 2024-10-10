470 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak! TOKİ'den Ucuza Anahtar Teslim Fırsatı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 470.000 TL birikimi olan vatandaşlara anahtar teslim ev fırsatı sunan yeni ucuz konut kampanyasını duyurdu. Kampanya, özellikle orta ve dar gelir grubuna yönelik konut satışlarını kapsamaktadır. TOKİ’nin bu yeni uygulaması ile ilgili detaylar ve konut satışının yapılacağı iller merak ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yeni konut kampanyalarına imza atıyor. Ucuz ev satışı ile konut fırsatları sunan TOKİ, 2+1 ve 3+1 konutları, her vatandaşın bütçesine uygun olarak satışa çıkarıyor. Yeni kampanya ile birlikte hangi illerde konut satışı yapılacağı ise vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.
GAZİANTEP'TE YENİ PROJE
TOKİ, çeşitli il ve ilçelerde yeni konut projeleri duyurmaya devam ediyor. Gaziantep'in Araban ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 950 adet TOKİ konutu satışa sunulacak. Bu konutlardan 306'sı daire olarak satışa çıkarken, 298'i 3+1, 8'i ise 2+1 olarak belirlenmiştir. Kural çekimiyle gerçekleştirilecek satışlar için 14 Ekim ile 25 Ekim tarihleri arasında başvurular kabul edilecek. Başvuru bedeli 2000 TL olarak belirlenirken, ödemelerin T.C. Ziraat Bankası'na yatırılması gerekecek.
KURA ÇEKİM TARİHLERİ VE SÖZLEŞME SÜREÇLERİ
Gaziantep projesinin kura çekim tarihi 7 Kasım 2024 olarak açıklanırken, asil hak sahipleri için sözleşme imzalama tarihleri 18-29 Kasım, yedek hak sahipleri için ise 5-13 Aralık olarak belirlendi.
UYGUN PEŞİNAT VE TAKSİT SEÇENEKLERİ
TOKİ’nin konut projesinde başvuru ve peşinat bedelleri değişiklik göstermektedir. Proje kapsamında en uygun fiyatlı konut, 126.000 TL peşinat ve 240 ay vade ile sunuluyor. Peşinat ödeyenler, ayda 4.751 TL taksitle konut sahibi olma fırsatı elde ediyor. Toplam satış bedeli KDV hariç 1.267.000 TL olarak belirlenen dairenin zemin katta yer aldığı öğrenildi.