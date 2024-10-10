470 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak! TOKİ'den Ucuza Anahtar Teslim Fırsatı

TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yeni konut kampanyalarına imza atıyor. Ucuz ev satışı ile konut fırsatları sunan TOKİ, 2+1 ve 3+1 konutları, her vatandaşın bütçesine uygun olarak satışa çıkarıyor. Yeni kampanya ile birlikte hangi illerde konut satışı yapılacağı ise vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.