45 Yıllık Usta Tek Tek Sıraladı: En Sağlam Motorlu Arabalar Belli Oldu! İşte Sanayinin Yolunu Bilmeyen Otomobiller

6. BMW M50

1990’ların ikonik 5 Serisi modellerinde yer alan M50, BMW’nin değişken valf zamanlamasına sahip ilk motoru. 2.0 ve 2.5 litrelik versiyonlarıyla dikkat çekiyor.

5. Toyota 1JZ / 2JZ

Toyota Supra ile ünlenen bu motorlar, hem performans hem de dayanıklılığı bir arada sunuyor. 1000 beygire kadar güç üretmeleriyle tuning tutkunlarının gözdesi.

4. Volkswagen ABF

1990’lı yıllarda Golf GTI ve Passat modellerinde karşımıza çıkan bu motor, kısa ömrüne rağmen efsaneler arasına adını yazdırdı.

3. GM LS V8

Camaro’dan Silverado’ya kadar birçok güçlü araçta yer alan LS serisi, sade yapısı ve yüksek dayanıklılığı sayesinde çok tercih edilen V8 motorlardan biri oldu.

2. Honda K Serisi

Civic Type R’dan Accord’a kadar birçok Honda modeline güç veren bu motorlar, yüksek devir çevirmesiyle tanınıyor. Hem performans hem tasarruf sunuyor.