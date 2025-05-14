45 Yıllık Usta Tek Tek Sıraladı: En Sağlam Motorlu Arabalar Belli Oldu! İşte Sanayinin Yolunu Bilmeyen Otomobiller
45 yıllık ustadan otomobil severlere rehber niteliğinde liste! Arıza yüzü görmeyen, sanayi yolu bilmeyen en sağlam motorlara sahip 16 otomobil açıklandı. İşte yıllarca tamirciye uğramayan efsane araba modelleri…
Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil almak isteyenler en sık "Hangi araba kolay kolay bozulmaz?" sorusunu sorar. Bu soruya, 45 yıllık deneyime sahip ustanın yanıt verdi. Uzun ömürlü, sağlam ve minimum bakım gerektiren motorlarıyla öne çıkan sanayi yolu bilmeyen 16 otomobil açıklandı. İşte sanayi yolu bilmeyen, tamirciye uğramayan o efsanevi motorlar…
DÜNYANIN EN SAĞLAM MOTORLARI BELLİ OLDU
Otomobil dünyasının güvenilir kaynaklarından Carbuzz, şimdiye kadar üretilmiş en dayanıklı motorları listeledi. Farklı üreticilerin toplamda 11 motor platformunu değerlendiren uzmanlar, bu motorları yüz binlerce kilometre boyunca sorunsuz çalışmaları ve düşük bakım ihtiyaçlarıyla öne çıkardılar.
İşte sanayi yolu bilmeyen ve tamirciye uğrmayan Efsane Motorlar:
10. Chrysler Slant-Six (G-Motor)
170, 198 ve 225 versiyonlarıyla bilinen bu motor, yüksek ısıya dayanımı ve uzun ömrüyle tanınıyor. Motor sporlarında bile test edilen yapısıyla dikkat çekiyor.
9. Ford 300 Straight-6
1965’ten bu yana Ford pickup’larında kullanılan bu motor, yıllar geçse de güvenilirliğini koruyor. Az bakım, çok performans arayanların tercihi.
8. Mercedes-Benz OM617
Avrupa yollarında milyon kilometre yapan taksilerin motoru OM617, dökme demir blok yapısıyla neredeyse yıkılmaz bir yapı sunuyor.
7. Toyota 1/2/3UZ-FE
Lexus ve Toyota SUV’lerinde kullanılan bu V8 motor, gücü ve sessiz çalışmasıyla biliniyor. Hem konfor hem de sağlamlık arayanlara hitap ediyor.
6. BMW M50
1990’ların ikonik 5 Serisi modellerinde yer alan M50, BMW’nin değişken valf zamanlamasına sahip ilk motoru. 2.0 ve 2.5 litrelik versiyonlarıyla dikkat çekiyor.
5. Toyota 1JZ / 2JZ
Toyota Supra ile ünlenen bu motorlar, hem performans hem de dayanıklılığı bir arada sunuyor. 1000 beygire kadar güç üretmeleriyle tuning tutkunlarının gözdesi.
4. Volkswagen ABF
1990’lı yıllarda Golf GTI ve Passat modellerinde karşımıza çıkan bu motor, kısa ömrüne rağmen efsaneler arasına adını yazdırdı.
3. GM LS V8
Camaro’dan Silverado’ya kadar birçok güçlü araçta yer alan LS serisi, sade yapısı ve yüksek dayanıklılığı sayesinde çok tercih edilen V8 motorlardan biri oldu.
2. Honda K Serisi
Civic Type R’dan Accord’a kadar birçok Honda modeline güç veren bu motorlar, yüksek devir çevirmesiyle tanınıyor. Hem performans hem tasarruf sunuyor.
ZİRVEDE 6 MOTOR BİRDEN VAR
Carbuzz, listenin ilk sırasını tek bir motora değil, dayanıklılıkta eşit başarı gösteren 6 motora birden verdi. İşte zirvedeki o motorlar:
Mitsubishi 4G63T: Lancer Evolution’un kalbinde yer alan bu motor, hem performans hem sağlamlık sunuyor.
Nissan VQ35HR: 350Z gibi sportif modellerde kullanılıyor. Dayanıklı V6 motorların başında geliyor.
Toyota UR: Lexus ve üst segment Toyota araçlarının güçlü ve sorunsuz çalışan motor ailesi.
Honda B Serisi: VTEC teknolojisini başlatan bu motor, Civic ve Integra modelleriyle efsane oldu.
Mercedes-Benz OM606: Turbo dizel motorlar arasında adeta "tank" olarak anılıyor.
AMC/Jeep 4.0 Straight-Six: Jeep Cherokee gibi araçlarda kullanılan bu motor, Amerikan sağlamlığını temsil ediyor.