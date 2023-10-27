45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "yıpranma payı" ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesini güncelleyerek, erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısını 45'e çıkardı. Bu düzenleme, belirli meslek gruplarının iş koşulları, risk faktörleri ve zorluklarına göre emeklilik hakkına daha erken yaşta sahip olmalarını hedefliyor.