45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste!

Yıpranma Payı sayesinde erken emekli olabilecekler meslekler listesi güncellendi. Erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı 45'a çıkarıldı. İşte o meslekler

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45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste! - Resim: 1

KamuSonHaber'in haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "yıpranma payı" ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesini güncelleyerek, erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısını 45'e çıkardı.

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45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste! - Resim: 2

Söz konusu düzenleme, belirli meslek gruplarının iş koşulları, risk faktörleri ve zorluklarına göre emeklilik hakkına daha erken yaşta sahip olmalarını hedefliyor.

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45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste! - Resim: 3

Çalışanlar, belirli bir çalışma süresi ve prim ödeme şartlarını yerine getirerek normal emeklilik yaş şartlarına uymadan daha erken yaşta emekli olma fırsatına sahip oluyorlar. İşte SGK'nın son açıkladığı erken emeklilik hakkına sahip meslekler guruplarından bazıları..

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45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste! - Resim: 4

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "yıpranma payı" ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesini güncelleyerek, erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısını 45'e çıkardı. Bu düzenleme, belirli meslek gruplarının iş koşulları, risk faktörleri ve zorluklarına göre emeklilik hakkına daha erken yaşta sahip olmalarını hedefliyor.

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45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste! - Resim: 5

Çalışanlar, belirli bir çalışma süresi ve prim ödeme şartlarını yerine getirerek normal emeklilik yaş şartlarına uymadan daha erken yaşta emekli olma fırsatına sahip oluyorlar. İşte SGK'nın son açıkladığı erken emeklilik hakkına sahip meslekler:

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45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste! - Resim: 6

Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

Cıva üretimi işleri

Madencilik ve yeraltı işleri

Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli

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45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste! - Resim: 7

Radyoaktif işler

Emniyet çalışanları

Askerler

Basın ve gazetecilik işleri

Ebe

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45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste! - Resim: 8

İtfaiye ve yangın söndürme işleri

Ceza infaz kurumlarında çalışanlar

TBMM yasama organı üyeleri

Kurşun ve arsenik işleri

Su altında çalışmayı gerektiren işler

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45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste! - Resim: 9

Hastabakıcı hemşireler

Diş doktoru

Eczacı

Cam fabrika ve atölyeleri çalışanları

Alüminyüm fabrikaları işçileri

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45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste! - Resim: 10

Hemşire

Döküm fabrikaları çalışanları

Çimento fabrikaları personeli

İhtiyat pilotları

Kok fabrikaları çalışanları

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45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste! - Resim: 11

Doktorlar

Toplum sağlığı teknisyeni

Termik santral işçileri

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45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste! - Resim: 12
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