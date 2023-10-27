45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste!
Yıpranma Payı sayesinde erken emekli olabilecekler meslekler listesi güncellendi. Erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı 45'a çıkarıldı. İşte o meslekler
KamuSonHaber'in haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "yıpranma payı" ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesini güncelleyerek, erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısını 45'e çıkardı.
Söz konusu düzenleme, belirli meslek gruplarının iş koşulları, risk faktörleri ve zorluklarına göre emeklilik hakkına daha erken yaşta sahip olmalarını hedefliyor.
Çalışanlar, belirli bir çalışma süresi ve prim ödeme şartlarını yerine getirerek normal emeklilik yaş şartlarına uymadan daha erken yaşta emekli olma fırsatına sahip oluyorlar. İşte SGK'nın son açıkladığı erken emeklilik hakkına sahip meslekler guruplarından bazıları..
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "yıpranma payı" ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesini güncelleyerek, erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısını 45'e çıkardı. Bu düzenleme, belirli meslek gruplarının iş koşulları, risk faktörleri ve zorluklarına göre emeklilik hakkına daha erken yaşta sahip olmalarını hedefliyor.
Çalışanlar, belirli bir çalışma süresi ve prim ödeme şartlarını yerine getirerek normal emeklilik yaş şartlarına uymadan daha erken yaşta emekli olma fırsatına sahip oluyorlar. İşte SGK'nın son açıkladığı erken emeklilik hakkına sahip meslekler:
Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar
Cıva üretimi işleri
Madencilik ve yeraltı işleri
Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler
Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli
Radyoaktif işler
Emniyet çalışanları
Askerler
Basın ve gazetecilik işleri
Ebe
İtfaiye ve yangın söndürme işleri
Ceza infaz kurumlarında çalışanlar
TBMM yasama organı üyeleri
Kurşun ve arsenik işleri
Su altında çalışmayı gerektiren işler
Hastabakıcı hemşireler
Diş doktoru
Eczacı
Cam fabrika ve atölyeleri çalışanları
Alüminyüm fabrikaları işçileri
Hemşire
Döküm fabrikaları çalışanları
Çimento fabrikaları personeli
İhtiyat pilotları
Kok fabrikaları çalışanları
Doktorlar
Toplum sağlığı teknisyeni
Termik santral işçileri