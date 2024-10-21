42 Yıllık Mekanik Ustası Açıkladı: İşte En Sağlam ve En Ucuz Araba Modelleri

Ragıp Usta'nın en çok önem verdiği kriterlerden biri, bu araçların sadece uygun fiyatlı olması değil, aynı zamanda masrafsız otomobiller olması. Bu öneriler, bütçesi kısıtlı olan tüketicilere yol gösterici niteliği taşıyor.

Ragıp ustanın ‘Sağlam Gariban Arabaları’ dediği arabalar şu şekilde:

KİA - CEED

KİA - RİO

KİA - CERRATO

MİTSUBİSHİ - CARİSMA