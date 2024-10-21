42 Yıllık Mekanik Ustası Açıkladı: İşte En Sağlam ve En Ucuz Araba Modelleri

Sanayide 42 yılını geride bırakan mekanik ustası Ragıp Çörek, en masrafsız ve en uygun otomobil markalarını ve modellerini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Araba Otomobil
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42 Yıllık Mekanik Ustası Açıkladı: İşte En Sağlam ve En Ucuz Araba Modelleri - Resim: 1

Sanayide 42 yılını geride bırakan mekanik ustası Ragıp Çörek, kısıtlı bütçesi olanlar için en ekonomik otomobil markalarını ve modellerini sıraladı. Tecrübelerini yalnızca sanayi ile sınırlı kalmayıp sosyal medya platformu YouTube'da da paylaşan Ragıp Usta, önemli önerilerde bulundu.

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42 Yıllık Mekanik Ustası Açıkladı: İşte En Sağlam ve En Ucuz Araba Modelleri - Resim: 2

Ragıp Çörek, özellikle Japon ve Güney Koreli otomobil üreticilerine ait araçların arıza yapma olasılığının düşük olduğunu vurguladı. Ancak, net fiyatların sürekli değişebileceğine dikkat çekerek, paylaştığı dönemde listedeki araçların fiyatlarının 150.000 TL ile 600.000 TL arasında değiştiğini belirtti.

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42 Yıllık Mekanik Ustası Açıkladı: İşte En Sağlam ve En Ucuz Araba Modelleri - Resim: 3

Ragıp Usta'nın en çok önem verdiği kriterlerden biri, bu araçların sadece uygun fiyatlı olması değil, aynı zamanda masrafsız otomobiller olması. Bu öneriler, bütçesi kısıtlı olan tüketicilere yol gösterici niteliği taşıyor.

Ragıp ustanın ‘Sağlam Gariban Arabaları’ dediği arabalar şu şekilde:

KİA - CEED

KİA - RİO

KİA - CERRATO

MİTSUBİSHİ - CARİSMA

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42 Yıllık Mekanik Ustası Açıkladı: İşte En Sağlam ve En Ucuz Araba Modelleri - Resim: 4

MİTSUBİSHİ - LANCER

HONDA - CIVIC V-TEC 1

HONDA - JAZZ

HYUNDAİ - ELANTRA

HYUNDAİ - GETZ

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42 Yıllık Mekanik Ustası Açıkladı: İşte En Sağlam ve En Ucuz Araba Modelleri - Resim: 5

HYUNDAİ - ACCENT ADMİRE

HYUNDAİ - ACCENT MİLENYUM

MAZDA - 323

MAZDA - 626

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42 Yıllık Mekanik Ustası Açıkladı: İşte En Sağlam ve En Ucuz Araba Modelleri - Resim: 6

TOYOTA - COROLLA / FINDIK KASA

TOYOTA - COROLLA / EFSANE KASA

TOYOTA - COROLLA / SOL KASA

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