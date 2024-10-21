42 Yıllık Mekanik Ustası Açıkladı: İşte En Sağlam ve En Ucuz Araba Modelleri
Sanayide 42 yılını geride bırakan mekanik ustası Ragıp Çörek, en masrafsız ve en uygun otomobil markalarını ve modellerini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sanayide 42 yılını geride bırakan mekanik ustası Ragıp Çörek, kısıtlı bütçesi olanlar için en ekonomik otomobil markalarını ve modellerini sıraladı. Tecrübelerini yalnızca sanayi ile sınırlı kalmayıp sosyal medya platformu YouTube'da da paylaşan Ragıp Usta, önemli önerilerde bulundu.
Ragıp Çörek, özellikle Japon ve Güney Koreli otomobil üreticilerine ait araçların arıza yapma olasılığının düşük olduğunu vurguladı. Ancak, net fiyatların sürekli değişebileceğine dikkat çekerek, paylaştığı dönemde listedeki araçların fiyatlarının 150.000 TL ile 600.000 TL arasında değiştiğini belirtti.
Ragıp Usta'nın en çok önem verdiği kriterlerden biri, bu araçların sadece uygun fiyatlı olması değil, aynı zamanda masrafsız otomobiller olması. Bu öneriler, bütçesi kısıtlı olan tüketicilere yol gösterici niteliği taşıyor.
Ragıp ustanın ‘Sağlam Gariban Arabaları’ dediği arabalar şu şekilde:
KİA - CEED
KİA - RİO
KİA - CERRATO
MİTSUBİSHİ - CARİSMA
MİTSUBİSHİ - LANCER
HONDA - CIVIC V-TEC 1
HONDA - JAZZ
HYUNDAİ - ELANTRA
HYUNDAİ - GETZ
HYUNDAİ - ACCENT ADMİRE
HYUNDAİ - ACCENT MİLENYUM
MAZDA - 323
MAZDA - 626
TOYOTA - COROLLA / FINDIK KASA
TOYOTA - COROLLA / EFSANE KASA
TOYOTA - COROLLA / SOL KASA