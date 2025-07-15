40 Yıllık Mobilya Devi İflas Etti! Yatırımlar Yetmedi, Giderler Belini Büktü

YÜKSEK GİDERLER ŞİRKETİ KRİZE SÜRÜKLEDİ

Gela-Form yetkilileri, daha önce iflas eden LignoSmart Holztechnik GmbH firmasını geçtiğimiz Kasım ayında devralmalarının bu durumu tetiklemediğini vurgulayarak, şirketin asıl olarak personel giderleri ve son dönemdeki büyük çaplı yatırımlar nedeniyle mali olarak sıkıştığını ifade etti.

Mobilya sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan firmanın geleceği, iflas sürecinde yapılacak planlamalara bağlı olarak şekillenecek.