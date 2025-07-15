40 Yıllık Mobilya Devi İflas Etti! Yatırımlar Yetmedi, Giderler Belini Büktü
Almanya’da 40 yıla yakın süredir mobilya üretimi yapan Gela-Form, artan maliyetlerin altında ezilerek iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, Herford kentinde üretim yapan köklü mobilya firması Gela-Form, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Neredeyse 40 yıldır sektörde faaliyet gösteren şirket için iflas süreci, Haziran ayı sonunda mahkeme tarafından resmen başlatıldı.
30 ÇALIŞANIN GELECEĞİ BELİRSİZ
Yaklaşık 30 çalışanın doğrudan etkilendiği süreçte, Federal İş Ajansı devreye girerek Eylül sonuna kadar geçerli olacak şekilde iflas ödeneği desteği sağlayacak. Ancak bu sürenin ardından yeni bir çözüm bulunamaması halinde, çalışanların işsiz kalma riski gündeme gelebilir.
YÜKSEK GİDERLER ŞİRKETİ KRİZE SÜRÜKLEDİ
Gela-Form yetkilileri, daha önce iflas eden LignoSmart Holztechnik GmbH firmasını geçtiğimiz Kasım ayında devralmalarının bu durumu tetiklemediğini vurgulayarak, şirketin asıl olarak personel giderleri ve son dönemdeki büyük çaplı yatırımlar nedeniyle mali olarak sıkıştığını ifade etti.
Mobilya sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan firmanın geleceği, iflas sürecinde yapılacak planlamalara bağlı olarak şekillenecek.