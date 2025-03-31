40 Yıl Sonra Bir İlk Yaşandı: 1500 TL’den 500’e Düştü! Kapış Kapış Satılıyor
Karadeniz’in balık sezonunda 40 yılda bir ilk yaşandı. Balıkçılar sezonun bu yıl bereketli geçtiğini söyledi.
Kaynak: İHA
Karadeniz’de bu sezon balıkçılar tarihi bir bereket yaşıyor. Yaklaşık 40 yıldır bir arada pek görülmeyen kalkan ve kırlangıç balığı, tezgahlarda bolca yer almaya başladı.
BİN 500 TL’DEN DÜŞTÜ
Özellikle kırlangıç balığının fiyatı, yoğun avlanma nedeniyle 1.500 TL’den 500-600 TL’ye kadar düştü. Kalkan balığı ise 1.000 TL’den satılıyor.
Balıkçı Süleyman Çakır, ilk kez bu kadar yoğun kırlangıç avı yaşandığını belirterek, "Otuz kırk yıldır bu sektördeyim. Bu sezon gibi kırlangıç çıkmadı, bu sene çok bol çıktı. Daha önce kilosu bin 500 TL'ye satıyorduk şu anda 500-600 TL'ye düştü. Genelde Araklı, Akçaabat, Sürmene açıklarında avlanıyor. Kırlangıcın kafa kısmından çorba olur, geri kalanıyla da buğlama olur. Bundan sonrası için hamsi zaten yok, istavrit olur, hava iyi olursa mezgit olur. Şu anda tezgahlarda kalkan, kırlangıç, çupra, levrek, somon yer alıyor" dedi.
Sezonun 15 Nisan’da sona ereceğini hatırlatan balıkçılar, tezgahlarda levrek, çupra, somon ve mezgitin de yer aldığını belirtti.