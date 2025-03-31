40 Yıl Sonra Bir İlk Yaşandı: 1500 TL’den 500’e Düştü! Kapış Kapış Satılıyor

Balıkçı Süleyman Çakır, ilk kez bu kadar yoğun kırlangıç avı yaşandığını belirterek, "Otuz kırk yıldır bu sektördeyim. Bu sezon gibi kırlangıç çıkmadı, bu sene çok bol çıktı. Daha önce kilosu bin 500 TL'ye satıyorduk şu anda 500-600 TL'ye düştü. Genelde Araklı, Akçaabat, Sürmene açıklarında avlanıyor. Kırlangıcın kafa kısmından çorba olur, geri kalanıyla da buğlama olur. Bundan sonrası için hamsi zaten yok, istavrit olur, hava iyi olursa mezgit olur. Şu anda tezgahlarda kalkan, kırlangıç, çupra, levrek, somon yer alıyor" dedi.

Sezonun 15 Nisan’da sona ereceğini hatırlatan balıkçılar, tezgahlarda levrek, çupra, somon ve mezgitin de yer aldığını belirtti.