40 Şubesi Bulunan Restoran Devi İflas Etti! Binlerce Çalışanı İşsiz Kaldı

Sausalitos, Münih Bölge Mahkemesi'ne başvurarak iflas ilan etti. Şirket, mali sıkıntılarının nedenini koronavirüs salgınının etkilerine ve sonrasında azalan müşteri sayısına bağladı. Ayrıca Almanya’daki ekonomik zorluklar da gelirlerin düşmesine ve karlılığın azalmasına yol açtı.