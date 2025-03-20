40 Şubesi Bulunan Restoran Devi İflas Etti! Binlerce Çalışanı İşsiz Kaldı
Almanya'nın popüler restoran zincirlerinden Sausalitos, iflas başvurusunda bulundu. Şirketin ülke genelinde 40’tan fazla şubesi ve 1000'i aşkın çalışanı bulunuyor. Yapılan açıklamada, çalışanların maaşlarının Mayıs sonuna kadar ödeneceği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Sausalitos, Münih Bölge Mahkemesi'ne başvurarak iflas ilan etti. Şirket, mali sıkıntılarının nedenini koronavirüs salgınının etkilerine ve sonrasında azalan müşteri sayısına bağladı. Ayrıca Almanya’daki ekonomik zorluklar da gelirlerin düşmesine ve karlılığın azalmasına yol açtı.
40 ŞUBESİ VE 1000'DEN FAZLA ÇALIŞANI VARDI
1994 yılında Thomas Hirschberger tarafından Ingolstadt'ta kurulan Sausalitos, 2014 yılında yatırımcılara satıldı. Bugün Almanya genelinde 40'ın üzerinde şubesi bulunan ve 1000'den fazla çalışanı olan şirket, pandeminin ardından büyük ekonomik zorluklarla karşılaştı.
ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI MAYIS SONUNA KADAR ÖDENECEK
Sausalitos’tan yapılan açıklamada, çalışanların maaşlarının Mayıs sonuna kadar ödenmeye devam edeceği belirtilirken, franchise sahiplerinin iflastan doğrudan etkilenmeyeceği ifade edildi.