4 Kişiye 18 Bin Liralık Hesap! İftar Menüleri Cep Yakacak, Yüzde 50 Zam!

Bingöl, "Menülerde yüzde 25-50'ye yakın zam bekliyoruz. Yer ve mekâna göre iftar menüleri kişi başı 550 ile 5 bin arası değişiyor. İstanbul'da 4 kişilik bir aile iyi bir restoranda iftar açayım derse bu fiyat 18 bin TL'ye kadar çıkabilir. Merkezden uzak bir restoranda ise 4 kişilik bir aile 3500 TL'ye iftarını açabilir” diye konuştu.