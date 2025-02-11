4 Kişiye 18 Bin Liralık Hesap! İftar Menüleri Cep Yakacak, Yüzde 50 Zam!
Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala iftar menüleri için fiyatlar da netleşmeye başladı. Geçen sene İstanbul'da kişi başı 500 liradan başlayan iftar menülerine yaklaşık yüzde 50 zam yapıldı. 4 kişilik bir aile için iftar menüleri 18 bin lirayı buluyor.
Kaynak: Haber Global
Bu yıl Ramazan ayı 28 Şubat 2025 Cuma’yı 30 Şubat Cumartesi’ne bağlayan gece başlayacak ve ilk sahur yapılacak. 29 Mart Cumartesi son bulacak. Ramazan Bayramı ise bu yıl 30 Mart Pazar - 1 Nisan Salı arasına denk geliyor. Diyanet 2025 fitre miktarını 180 TL olarak belirledi ve asgari ücretliye, emekli maaşıyla geçinenlere de fitre verilebileceğini duyurdu.
Açlık sınırı daha zamların ilk ayından maaşları geçip 22.131 TL’ye yükseldi. Emeklinin ve asgari ücretlinin dışarıda iftar açması ise hayal oldu. Dışarda iftar yapmanın bedeli bu yıl menülere göre değişiklik gösterirken, yüzde 25-50 arasında zam geldi.
4 KİŞİYE 18 BİN LİRALIK İFTAR FATURASI
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl Haber Global'den Şifa Kaymak'a yaptığı değerlendirmede geçen sene ortalama 2000 TL olan iftar menülerinin kişi başı 2 bin 500 TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi. 4 kişilik bir ailenin lüks restoranda maliyeti ise 18 bin TL.
Bingöl, "Menülerde yüzde 25-50'ye yakın zam bekliyoruz. Yer ve mekâna göre iftar menüleri kişi başı 550 ile 5 bin arası değişiyor. İstanbul'da 4 kişilik bir aile iyi bir restoranda iftar açayım derse bu fiyat 18 bin TL'ye kadar çıkabilir. Merkezden uzak bir restoranda ise 4 kişilik bir aile 3500 TL'ye iftarını açabilir” diye konuştu.
KIRMIZI ET FİYATLARI ZAMDA İLK NEDEN
“Restoranlardaki artışların temel nedeni, artan kira maliyetleri, hammade, kırmızı et ve en büyük gider kalemlerinden olan personel maliyetleri” diyen Bingöl, “Maalesef bunlar restoran sahiplerini fiyatlarında etkili oluyor” yorumunu yaptı.
İSTANBUL’A FARKLI TARİFE
Bingöl, Anadolu'daki iftar menüleri ile İstanbul arasında büyük farklar olduğunu belirterek "Anadolu'da bu fiyatlar daha düşük seviyede. Kişi başı 300 liradan başlayıp 1000 liraya kadar iyi bir menü bulanabilir" dedi.