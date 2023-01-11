3600 ek göstergede ikramiyeler belli oldu: İşte hesaplara yatacak rakam!

Toplam 5.3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinden yeni işe girenler de yararlanacak. Memurların, kadro unvanı, derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle kamu hiyerarşisindeki bazı aksaklıkların da giderilmesi amaçlanıyor.