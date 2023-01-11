3600 ek göstergede ikramiyeler belli oldu: İşte hesaplara yatacak rakam!
15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge ile birlikte emekli olacak memurların emekli maaşları ve ikramiyeleri zamlanırken, çalışmaya devam edecek memurların da maaşlarında artış yaşanacak.
Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesine günler kaldı. Göstergeleri değiştirilerek 3600 kapsamına girecek çalışanlardan 2022 yılında emekli olanların alacakları ikramiye tutarı da zamlanmış olacak. 2022'de emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek.
2022'DE EMEKLİ OLANLARA İLAVE 93 BİN LİRA VERİLECEK
Meclisten geçen 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. TRT Haber'in aktardığı habere göre; 2022'de emekli olanlar da 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek. İkramiye, 1 defaya mahsus olarak yatırılacak.
3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA ETKİ EDECEK Mİ?
Yaklaşık 5 milyon 300 bin kamu çalışanının ek göstergeleri 3600 olarak değiştirilecek. Bu değişiklik emekli memur maaşlarında da yükselmeye sebep olacak.
Toplam 5.3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinden yeni işe girenler de yararlanacak. Memurların, kadro unvanı, derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle kamu hiyerarşisindeki bazı aksaklıkların da giderilmesi amaçlanıyor.