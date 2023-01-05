3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte Memur ve emekli için 3600 ek göstergenin maaşlara etkisi
3600 ek göstergenin maaşlara etkisi, binlerce memur ve memur emeklisinin gündeminde bulunuyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşirken 3600 ek göstergenin maaşlara yansıtılacağı tarih merakla sorgulanıyor.
Memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları, 3 Ocak tarihinde açıklanan enflasyon verisi sonrası belli oldu. Ardından 3600 ek gösterge ödeme tarihleri, maaşlara yansıyacağı zaman 5 milyon 300 bin kamu çalışanı ve emekliyi yakından ilgilendiriyor. Yasalaşan 3600 ek gösterge 15 Ocak tarihinde yürürlükte olacak. İşte, 3600 ek göstergede son durum...
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giriyor. Bu düzenleme ile ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan emeklilere verilen ek göstergeden kaynaklı ek artış da 15 Ocak'ta aylıklara yansıyor olacak.
Memur emeklileri, emekli aylıklarını 1 Ocak itibarıyla alıyor. Ocak ayının ortasında da 2023/Ocak-Haziran katsayı farkını, 15 Ocak-31 Ocak tarihleri arası 3600 ek gösterge farkını hesaplarında görecekler.
Maaşlara etkisi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge hakkında, ''Tüm kamu görevlilerimizin ek göstergelerinde 600 puan artış yaparak kapsamlı bir düzenlemeye gittik.