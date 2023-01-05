3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte Memur ve emekli için 3600 ek göstergenin maaşlara etkisi

Memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları, 3 Ocak tarihinde açıklanan enflasyon verisi sonrası belli oldu. Ardından 3600 ek gösterge ödeme tarihleri, maaşlara yansıyacağı zaman 5 milyon 300 bin kamu çalışanı ve emekliyi yakından ilgilendiriyor. Yasalaşan 3600 ek gösterge 15 Ocak tarihinde yürürlükte olacak. İşte, 3600 ek göstergede son durum...