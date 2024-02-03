3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, taşeron işçilere kadro, SSK-Bağ-Kur prim eşitlemesi ve ev hanımlarına emeklilik: Torba yasada neler var?

SSK-BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEMESİ

Torba yasada yer alması beklenen düzenlemelerden birisi de SSK Bağ-Kur prim eşitlemesi. Küçük esnafın prim ödeme gün sayısı düşürülecek ve SSK’lılarla eşitlenmesini içeren düzenleme ile Bağ-Kur’luların prim şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne inecek. Böylece bin 800 gün kazanan Bağ-Kur’lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT’lileri de ilgilendirecek.