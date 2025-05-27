3600 Ek Gösterge Düzenlemesinde Yeni Karar: Maaş ve Emekli Aylıklarına Zam Yolda!
Anayasa Mahkemesi, kamu personelini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili önemli bir iptal kararına imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mahkeme, yalnızca 15 Ocak 2023 tarihinden önce göreve başlayan memurları kapsayan ek gösterge hükmünü anayasaya aykırı bularak iptal etti. Bu karar, öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri başta olmak üzere çok sayıda kamu çalışanı için yeni bir dönemin kapısını araladı.
EK GÖSTERGEDE KAPSAM GENİŞLİYOR
Mahkemenin aldığı iptal kararı sonrası, ek gösterge artışı sadece eski memurlarla sınırlı kalmayacak. Yeni düzenleme ile birlikte 15 Ocak 2023 sonrası kamu hizmetine başlayan personel de 600 puanlık ek gösterge artışından faydalanabilecek. Bu gelişme, kamu görevlilerinin maaş ve emekli aylıklarında önemli iyileştirmeler sağlayacak.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YANSIYACAK
Kararın hayata geçmesiyle birlikte;
Yeni atanan bir memurun brüt maaşında yaklaşık 607,53 TL,
Net maaşında ise 431,35 TL seviyesinde bir artış bekleniyor.
Ayrıca, 30 yıllık hizmet süresini tamamlamış bir memurun emekli aylığında 486,02 TL’lik bir artış öngörülüyor.
KANUN FARKI BELİRLEYİCİ OLARAK
Ancak maaş artışlarının etkisi, memurların tabi olduğu sosyal güvenlik sistemine göre farklılık gösteriyor.
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında olan, yani Ekim 2008 öncesinde göreve başlayan kamu personelinin hem ek gösterge hem de tazminat yansıtma oranları artıyor. Bu durum, emekli maaşlarında 11.158 TL’ye varan artışlara neden olabiliyor.
Öte yandan 5510 sayılı Kanun çerçevesinde çalışan, yani Ekim 2008 sonrası göreve başlayan memurlar için artış daha sınırlı kalıyor. Bu gruptaki çalışanların emekli maaşlarında 2.916 TL civarında bir artış öngörülüyor.
MİLYONLARCA KAMU ÇALIŞANI İÇİN YENİ DÖNEM
Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bu karar, kamu personel rejiminde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ek gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi, kamu çalışanlarının ekonomik koşullarına doğrudan olumlu etki yapacak. Şimdi gözler, yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe ve uygulama detaylarına çevrildi.