3600 Ek Gösterge Düzenlemesinde Yeni Karar: Maaş ve Emekli Aylıklarına Zam Yolda!

KANUN FARKI BELİRLEYİCİ OLARAK

Ancak maaş artışlarının etkisi, memurların tabi olduğu sosyal güvenlik sistemine göre farklılık gösteriyor.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında olan, yani Ekim 2008 öncesinde göreve başlayan kamu personelinin hem ek gösterge hem de tazminat yansıtma oranları artıyor. Bu durum, emekli maaşlarında 11.158 TL’ye varan artışlara neden olabiliyor.

Öte yandan 5510 sayılı Kanun çerçevesinde çalışan, yani Ekim 2008 sonrası göreve başlayan memurlar için artış daha sınırlı kalıyor. Bu gruptaki çalışanların emekli maaşlarında 2.916 TL civarında bir artış öngörülüyor.