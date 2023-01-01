3600 ek gösterge düzenlemesinde hesaplar sil baştan: 'Yüzde 30' detayı

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam için gözler 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

3600 ek gösterge düzenlemesinde hesaplar sil baştan: 'Yüzde 30' detayı - Resim: 1

3600 ek gösterge düzenlemesi için günler kala vatandaşlar aylıklarındaki artışın ne kadar olacağını merakla bekliyor. Bütün öğretmenleri kapsayan düzenlemeye ayrıca birçok meslek grubu da dahil olacak. 

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3600 ek gösterge düzenlemesinde hesaplar sil baştan: 'Yüzde 30' detayı - Resim: 2

Bazı meslek gruplarında daha önce birinci derece 2200 veya 300 üzerinden emekli olan vatandaşlar için 6 ay bekleme süresi kaldırıldı.

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3600 ek gösterge düzenlemesinde hesaplar sil baştan: 'Yüzde 30' detayı - Resim: 3

Düzenleme kapsamında hizmet tazminatı ek ödemesinin de artması beklenirken memur ve emeklisine yüzde 30 zam yapılması durumunda ortaya çıkan emekli ikramiyesi tutarı da belli oldu.

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3600 ek gösterge düzenlemesinde hesaplar sil baştan: 'Yüzde 30' detayı - Resim: 4

GÖSTERGELER 15 OCAK'TA 3600'E YÜKSELECEK

Öğretmen, polis, avukat, hemşire, din görevlisi emeklisi olanlardan daha önce birinci derece 2200 veya 3000 üzerinden emekli olan kişiler için 6 ay bekleme süresi uygulanmayacak. 

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