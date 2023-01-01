3600 ek gösterge düzenlemesinde hesaplar sil baştan: 'Yüzde 30' detayı
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam için gözler 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
3600 ek gösterge düzenlemesi için günler kala vatandaşlar aylıklarındaki artışın ne kadar olacağını merakla bekliyor. Bütün öğretmenleri kapsayan düzenlemeye ayrıca birçok meslek grubu da dahil olacak.
Bazı meslek gruplarında daha önce birinci derece 2200 veya 300 üzerinden emekli olan vatandaşlar için 6 ay bekleme süresi kaldırıldı.
Düzenleme kapsamında hizmet tazminatı ek ödemesinin de artması beklenirken memur ve emeklisine yüzde 30 zam yapılması durumunda ortaya çıkan emekli ikramiyesi tutarı da belli oldu.
GÖSTERGELER 15 OCAK'TA 3600'E YÜKSELECEK
Öğretmen, polis, avukat, hemşire, din görevlisi emeklisi olanlardan daha önce birinci derece 2200 veya 3000 üzerinden emekli olan kişiler için 6 ay bekleme süresi uygulanmayacak.