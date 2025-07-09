33 Yıllık Sanayi Ustası Masrafı ve Arızası Bitmeyen 7 Otomobili Sıraladı: Bu Arabalar Sanayiden Çıkmıyor
33 yıllık sanayi ustası, uzun vadede masrafı ve arızası bitmeyen 7 otomobili açıkladı. Bu arabaları almak isteyenlerin iki kez düşünmesi gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde, ikinci el otomobil alacaklar için dikkat çeken bir uyarı geldi. 33 yıllık sanayi ustası deneyimlerine dayanarak sürekli arıza çıkaran ve bakım masraflarıyla kullanıcılarını bezdiren 7 otomobili sıraladı.
BU ARABALARIN MASRAFI DA ARIZASI DA BİTMİYOR
Listede yer alan otomobiller, sahip oldukları kronik sorunlar, sık bakım ihtiyacı ve pahalı yedek parçalarıyla öne çıkıyor. Bu araçlara sahip olan birçok sürücü, yaşadıkları sorunlar nedeniyle ciddi ekonomik yük altında kaldıklarını belirtiyor.
İşte masrafı ve arızası bitmeyen otomobiller...
Fiat Palio 1.6 Benzinli
– Motor ısınma sorunları ve yüksek yakıt tüketimi ile biliniyor.
Ford Mondeo MK3 2.0 Benzinli
– Elektriksel arızaları ve pahalı yedek parçalarıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Citroën C4 MK1
– Süspansiyon ve elektronik sistemlerde kronik problemler söz konusu.
Chevrolet Lacetti 1.4 / 1.6
– Aşırı parça aşınması ve motor problemleriyle masraf çıkarmaya meyilli.
Peugeot 307 1.4 Dizel
– Enjektör arızaları ve turbo problemleriyle dikkat çekiyor.
Opel Corsa B 1.2 Swing / 1.4 (90 Beygirlik)
– Yaşlı modeller arasında olup, mekanik ömrü büyük ölçüde dolmuş kabul ediliyor.
Renault Europa 1.6 (K7M Kodlu Motor)
– Kronik motor problemleri ve soğutma sistemi arızalarıyla biliniyor.