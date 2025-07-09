33 Yıllık Sanayi Ustası Masrafı ve Arızası Bitmeyen 7 Otomobili Sıraladı: Bu Arabalar Sanayiden Çıkmıyor

BU ARABALARIN MASRAFI DA ARIZASI DA BİTMİYOR

Listede yer alan otomobiller, sahip oldukları kronik sorunlar, sık bakım ihtiyacı ve pahalı yedek parçalarıyla öne çıkıyor. Bu araçlara sahip olan birçok sürücü, yaşadıkları sorunlar nedeniyle ciddi ekonomik yük altında kaldıklarını belirtiyor.