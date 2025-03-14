300 Bin Liranın Mevduat Getirisinde Faiz Oranları Değişti: 32 Gün Sonra Bu Parayı Alacaksınız
Merkez Bankası’nın politika faizinde 250 baz puanlık indirime gitmesi sonrasında en yüksek mevduat getirisi veren bankalar belli oldu. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayında aldığı faiz indirimi kararıyla politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45’ten yüzde 42,5’e çekti. Bu gelişme, bankaların mevduat faiz oranlarını da etkiledi ve yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tuttu.
Faiz indirimi sonrası bankalar, tasarruf sahiplerine cazip getiriler sunmaya başladı. Mart 2025 itibarıyla aylık vadede en yüksek mevduat faizi oranı yüzde 47’ye kadar çıkarken, yatırımcılar "Hangi banka ne kadar faiz veriyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 300 bin TL’lik mevduat için en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar ve kazanç tabloları:
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR (MART 2025)
İŞ BANKASI – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %33,5
Net Kazanç: 7.489 TL
Vade Sonu Tutar: 307.489 TL
ENPARA – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 8.718 TL
Vade Sonu Tutar: 308.718 TL
GARANTİ BBVA – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 9.501 TL
Vade Sonu Tutar: 309.501 TL
DENİZBANK – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 9.724 TL
Vade Sonu Tutar: 309.724 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 9.948 TL
Vade Sonu Tutar: 309.948 TL
ODEA BANK – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 10.283 TL
Vade Sonu Tutar: 310.283 TL
FİBABANKA – Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 10.507 TL
Vade Sonu Tutar: 310.507 TL