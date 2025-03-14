300 Bin Liranın Mevduat Getirisinde Faiz Oranları Değişti: 32 Gün Sonra Bu Parayı Alacaksınız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayında aldığı faiz indirimi kararıyla politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45’ten yüzde 42,5’e çekti. Bu gelişme, bankaların mevduat faiz oranlarını da etkiledi ve yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tuttu.

Faiz indirimi sonrası bankalar, tasarruf sahiplerine cazip getiriler sunmaya başladı. Mart 2025 itibarıyla aylık vadede en yüksek mevduat faizi oranı yüzde 47’ye kadar çıkarken, yatırımcılar "Hangi banka ne kadar faiz veriyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 300 bin TL’lik mevduat için en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar ve kazanç tabloları: