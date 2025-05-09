30 Yaşından Sonra Yüksek Maaşla Başlanabilecek Meslekler Belli Oldu: Aylık 100 Bin TL’yi Aşıyor

SAĞLIKTA UZMANLAŞAN KAZANIYOR

Listenin ilk sıralarında sağlık sektöründeki meslekler yer alıyor. Özellikle beyin cerrahisi, kardiyoloji ve ortopedi gibi branşlarda uzmanlaşan hekimler, özel hastanelerde ya da kendi kliniklerinde çalışarak aylık 130 bin TL’yi aşan gelirlere ulaşabiliyor. Diş hekimliği ise ortodonti gibi spesifik dallarda yüksek kazanç sağlayan bir diğer alan olarak öne çıkıyor.