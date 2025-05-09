30 Yaşından Sonra Yüksek Maaşla Başlanabilecek Meslekler Belli Oldu: Aylık 100 Bin TL’yi Aşıyor
30 yaşından sonra kariyerini değiştirmek isteyenler için yüksek maaşlı meslekler belli oldu. Sağlıktan yazılıma, veri bilimi ve dijital pazarlamaya kadar birçok alan öne çıkarken, bu mesleklerde çalışanlar aylık 100 bin TL’yi aşan kazançlara ulaşabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kariyerine geç başlayanlar ya da mesleki yönünü değiştirmek isteyenler için umut verici alanlar 2025 yılıyla birlikte yeniden şekilleniyor. Sağlıktan teknolojiye, hukuktan dijital pazarlamaya kadar birçok alanda öne çıkan meslekler, hem yüksek kazanç hem de güçlü bir gelecek vadediyor. İşte 30 yaşından sonra kariyerini değiştirmek isteyenler için yüksek maaşlı meslekler...
SAĞLIKTA UZMANLAŞAN KAZANIYOR
Listenin ilk sıralarında sağlık sektöründeki meslekler yer alıyor. Özellikle beyin cerrahisi, kardiyoloji ve ortopedi gibi branşlarda uzmanlaşan hekimler, özel hastanelerde ya da kendi kliniklerinde çalışarak aylık 130 bin TL’yi aşan gelirlere ulaşabiliyor. Diş hekimliği ise ortodonti gibi spesifik dallarda yüksek kazanç sağlayan bir diğer alan olarak öne çıkıyor.
100 BİN TL'Nİ ÜZERİNDE MAAŞ KAZANIYORLAR
Havacılık sektörü de yüksek maaşlı meslekler arasında önemini koruyor. Ticari pilotlar, çalıştıkları havayolu firmasına ve deneyim seviyelerine bağlı olarak 100 bin TL’nin üzerinde maaş alabiliyor.
YAZILIM VE SİBER GÜVENLİK YÜKSELİŞTE
Teknoloji dünyasında öne çıkan meslekler ise yazılım mühendisliği ve siber güvenlik uzmanlığı. Özellikle yapay zeka, blockchain ve ileri düzey yazılım alanlarında çalışan profesyoneller, aylık 60 bin TL ile 120 bin TL arasında gelir elde edebiliyor. Şirketlerin dijital varlıklarını koruyan siber güvenlik uzmanları ise kritik görevleri sayesinde yüksek ücretlerle çalışıyor.
HUKUKTA UZMANLAŞAN AVUKATLAR FARK YARATIYOR
Ticaret hukuku, ceza hukuku ve fikri mülkiyet gibi branşlarda uzmanlaşan avukatlar da öne çıkan meslek gruplarından. Tecrübe ve müvekkil portföyüne göre bu alandaki hukukçular, aylık 60 ila 100 bin TL arasında kazanç sağlayabiliyor.
VERİ BİLİMİ VE DİJİTAL PAZARLAMA ÇAĞI
Büyük verinin anlamlandırılması şirketlerin ayakta kalması için artık hayati öneme sahip. Bu nedenle veri bilimcileri ve analistleri, stratejik kararlarda rol alarak yüksek maaşlarla çalışıyor. Öte yandan, içerik üretimi, SEO ve sosyal medya yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşan dijital pazarlama profesyonelleri de ciddi gelir elde edebiliyor.