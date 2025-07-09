3 Ünlü Maden Suyu Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Bakteri Tespit Edildi, Ülkede Acil Çağrı Yapıldı

TÜKETİCİLERE KONTROL EDİN UYARISI

Yetkililer, tüketicilerin şişe etiketlerinde yer alan kaynak ismi ve son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı. Şüpheli ürünleri satın almış olan tüketiciler, fiş ibraz etmeden de iade işlemi gerçekleştirebilecek. Bu nedenle, söz konusu markaların ürünlerini evlerinde bulunduranların dikkatli olması ve olası risk taşıyan şişeleri kesinlikle tüketmemesi gerekiyor.