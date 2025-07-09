3 Ünlü Maden Suyu Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Bakteri Tespit Edildi, Ülkede Acil Çağrı Yapıldı
Almanya genelinde satışa sunulan bazı maden suyu markaları, bakteriyel kontaminasyon şüphesi nedeniyle piyasadan toplatılıyor. GUT&GÜNSTIG, GOOD&CHEAP ve Naturalis etiketli maden sularının belirli partilerinde yapılan analizler sonrası halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği tespit edildi. Yetkililer, bu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Artı49
Söz konusu ürünlerin dolumunu gerçekleştiren Roxane GmbH şirketi, Clara ve Jessen adlı kaynaklardan şişelenen bazı partilerde hijyen standartlarına aykırı bulgulara rastlandığını duyurdu. Detaylı açıklama henüz yapılmamış olsa da, uzmanlar bakteriyel kirlenmenin bağışıklığı zayıf bireyler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
GERİ ÇAĞIRILAN ÜRÜN VE MARKALAR
GOOD&CHEAP: 0,5 litrelik ve 1,5 litrelik durgun maden suyu
GUT&GÜNSTIG: Klasik ve orta sertlikte maden suyu (PET şişe)
Naturalis: Durgun, medium ve klasik maden suyu çeşitleri
Geri çağrılan ürünlerin büyük kısmı EDEKA, Marktkauf ve Netto market zincirlerinde satışa sunuldu. Şişelerin üzerindeki kaynak adı ve son kullanma tarihi bilgileri, ürünlerin geri çağrılan partilere ait olup olmadığını belirlemek için önemli. Riskli ürünlerin son kullanma tarihleri çoğunlukla 2026–2027 dönemine ait.
TÜKETİCİLERE KONTROL EDİN UYARISI
Yetkililer, tüketicilerin şişe etiketlerinde yer alan kaynak ismi ve son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı. Şüpheli ürünleri satın almış olan tüketiciler, fiş ibraz etmeden de iade işlemi gerçekleştirebilecek. Bu nedenle, söz konusu markaların ürünlerini evlerinde bulunduranların dikkatli olması ve olası risk taşıyan şişeleri kesinlikle tüketmemesi gerekiyor.