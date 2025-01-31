3 Şubat'tan İtibaren Başlıyor: Herkesin Bu Belgeyi Alması Zorunlu! 176 Bin TL Ceza Kesilecek
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndaki ertelemelerin bitmesinin ardından yeni düzenleme kapsamında tüm esnafın iş güvenliği uzmanı veya sertifikası bulundurması zorunlu oldu. İşletmesinde güvenlik uzmanı ya da sertifikası bulundurmayan herkese 176 bin TL ceza kesilecek. Başvurular 3 Şubat ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
2025 yılı itibarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndaki ertelemeler sona erdi ve böylelikle küçük büyük tüm esnafın iş güvenliği uzmanı ya da iş güvenliği sertifikası bulundurması zorunlu oldu. Bu durum, bakkaldan terziye, kuaförden eczaneye kadar tüm işletmeleri kapsıyor. İşletmesinde güvenlik uzmanı ya da sertifikası bulundurmayanlara ise 176 bin TL ceza kesilecek. Başvurular 3 Şubat ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.
TÜM ESNAFIN BU BELGEYİ ALMASI ZORUNLU OLDU
50'den daha az kişiyi çalıştıran ve az tehlikeli sınıfına giren esnaf bile iş güvenliği uzmanı bulundurması gerekiyor. Küçük esnafın maliyet ve uzman eksikliği sorununa çözüm olarak online eğitim imkanı sunulacak. Anadolu Üniversitesi ile yapılan işbirliği sayesinde esnaf, iş güvenliği eğitimini çevrimiçi olarak alabilecek.
176 BİN TL CEZA KESİLECEK
"İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi" alan işverenler, İSG-KATİP sistemine kayıtlarını yaparak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecekler. Bu düzenleme ile yaklaşık 2,5 milyon esnafın iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesi ve gerekli önlemleri alması hedefleniyor. İşletmesinde güvenlik uzmanı ya da sertifikası bulundurmayanlara ise 176 bin TL ceza kesilecek.
3 ŞUBAT'TAN İTİBAREN BAŞLIYOR
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, eğitimler çevrimiçi olarak yapılacak ve 100 puan üzerinden 50 puan alanlar sertifika almaya hak kazanacak. Başvurular 3 Şubat ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt ücreti 750 lira olarak belirlendi. Sınav sonuçları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecek. Programa kayıt için 18 yaşını doldurmak yeterli, herhangi bir diploma şartı aranmıyor.
"ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YETKİLİ KILINDI"
Türkiye Gazetesi'ne konuşan iş güvenliği uzmanı, "Böylece 2,5 milyon esnaf, iş yeri güvenliği için eğitim alacak. Normal şartlarda bu sertifikayı verebilecek özel kurumlarımız var. Ancak bakanlık henüz ‘sertifika vermeye yetkili kurumları’ açıklamadı ve Anadolu Üniversitesi'ni yetkili kıldı." açıklamasında bulundu.