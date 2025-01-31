3 Şubat'tan İtibaren Başlıyor: Herkesin Bu Belgeyi Alması Zorunlu! 176 Bin TL Ceza Kesilecek

2025 yılı itibarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndaki ertelemeler sona erdi ve böylelikle küçük büyük tüm esnafın iş güvenliği uzmanı ya da iş güvenliği sertifikası bulundurması zorunlu oldu. Bu durum, bakkaldan terziye, kuaförden eczaneye kadar tüm işletmeleri kapsıyor. İşletmesinde güvenlik uzmanı ya da sertifikası bulundurmayanlara ise 176 bin TL ceza kesilecek. Başvurular 3 Şubat ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.