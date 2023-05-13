3 seçenek sunulacak: Kredi kartıyla alışverişte yeni dönem başlıyor

En geç 1 Aralık 2023’te uygulanmaya başlanacak

BDDK tarafından yapılan düzenleme, kartı çıkaran banka ile kartı işleme alan bankanın aynı olduğu durumlarda yapılan işlemler için en geç 1 Eylül 2023’te, kartı çıkaran banka ile kartı işleme alan bankanın farklı olduğu durumlarda yapılan işlemler için ise en geç 1 Aralık 2023’te uygulanmaya başlayacak.