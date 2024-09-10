3 Hisseye Yasak Geldi: Yatırımcısına Saç Baş Yolduracak

9 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Tedbir kararı getirilen 3 hissenin, 9 Ekim tarihine kadar açığa satış işlemi ve kredili işlem yapmaları yasaklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruyla alınan bu tedbirlerin, piyasalardaki dalgalanmaları kontrol altına almak amacıyla uygulandığı belirtildi.

Söz konusu tedbir kararına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BAYRK.E, IHYAY.E ve SELEC.E payları 10/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadelerine yer verildi.