3 aylık tablo netleşti: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
Temmuz, ağustos ve eylül ayına ilişkin enflasyon rakamının açıklanmasıyla zam oranları da netleşmeye başladı. İşte memur ve emeklilerin zam hesabında son tablo....
3 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos ve eylül ayına ilişkin 3 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar?
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu.
Eylül ayında enflasyon yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53'e yükseldi. Bu verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25,11 olarak gerçekleşti.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.
Ntv'nin haberine göre eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 18'i aşmış durumda. Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında üç aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 25,11'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan üç ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.