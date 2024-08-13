269 Bin 900 Liraya Anahtar Teslim: Müstakil Ev Sahibi Olmak İsteyenler Yaşadı

Temmuz 2024 itibarıyla, prefabrik ev firmaları tarafından sunulan kampanyalı fiyatlar oldukça cazip. 81 ve 90 metrekarelik prefabrik evlerin fiyatı 569 bin 900 TL, 100 metrekarelik evlerin fiyatı ise 584 bin 900 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca, 85 metrekarelik prefabrik evler 589 bin 900 TL'ye satılmakta. Devlet desteği ile bu fiyatlar 3+1 model evlerde 269 bin 900 TL'ye kadar düşüyor.