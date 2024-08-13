269 Bin 900 Liraya Anahtar Teslim: Müstakil Ev Sahibi Olmak İsteyenler Yaşadı
Bahçeli ve müstakil ev sahibi olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor. 3+1 ev sahibi olmak isteyenler sadece 269 bin 900 liraya tapu sahibi olabilir. İşte bütün ayrıntılar...
Son yıllarda Türkiye'de yaşanan büyük depremler ve 6 Şubat 2023'teki felaketler sonrası acil konut ihtiyacı önemli bir gündem maddesi haline geldi.
Bu kapsamda, prefabrik evlerin önemi yeniden vurgulandı. İnşa sürecindeki hızları, maliyet etkinlikleri ve çevre dostu özellikleri ile prefabrik evler, özellikle afet bölgelerinde büyük avantajlar sağlıyor.
Prefabrik evler, geleneksel betonarme yapılara kıyasla çok daha hızlı inşa edilebiliyor. Düşük maliyetleri ve kısa montaj süreleri ile dikkat çeken bu yapılar, modern malzemelerle üretildikleri için dayanıklılıkları da artırılmış durumda. Deprem ve diğer afet durumlarında hızlı montaj özellikleri ile kırsal ve afet bölgelerinde rahatlıkla kullanılabiliyorlar.
Devlet, konut sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar için önemli bir destek paketi açıkladı. Yeni destek paketi kapsamında, prefabrik ev alımlarında 300 bin TL'lik geri ödemesiz ekonomik yardım sağlanacak. Bu destek, prefabrik evlerin maliyetlerini önemli ölçüde düşürerek daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirecek. Örneğin, prefabrik evlerin fiyatları bu destek ile 269 bin TL'ye kadar düşebilecek.
Temmuz 2024 itibarıyla, prefabrik ev firmaları tarafından sunulan kampanyalı fiyatlar oldukça cazip. 81 ve 90 metrekarelik prefabrik evlerin fiyatı 569 bin 900 TL, 100 metrekarelik evlerin fiyatı ise 584 bin 900 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca, 85 metrekarelik prefabrik evler 589 bin 900 TL'ye satılmakta. Devlet desteği ile bu fiyatlar 3+1 model evlerde 269 bin 900 TL'ye kadar düşüyor.
Devlet destekli prefabrik ev alımlarına yönelik başvurular başladı. Vatandaşlar, bu destekten yararlanmak için başvuruda bulunabilir.
Başvuru ve detaylı bilgi almak için resmi devlet kurumlarının web siteleri ve prefabrik ev firmalarının iletişim kanalları ziyaret edilebilir. Bu destek paketi, birçok kişinin hayalindeki eve ulaşmasını sağlayacak.