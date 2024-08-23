25 Yıl Boyunca Tamamen Bedava: Bu Bölgede Olanlar Yaşadı Tek Kuruş Para Vermeyecekler
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, belediye ve Kürk Eğitim Vakfı iş birliğiyle büyük bir kültür kompleksi inşa ediliyor. Yenişehir Belediyesi Leyla Kürk Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri adıyla hayata geçirilecek proje, kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak. Törende konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, projenin inşaatını üstlenen hayırsever iş insanına teşekkür ederek, vatandaşlara 25 yıl boyunca ücretsiz çay, su ve çorba ikram edileceğini söyledi.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, projenin sadece bir kütüphane değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir buluşma noktası olacağını vurguladı. "Bu kompleks, insanların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunabileceği, birliktelik ruhunu güçlendiren bir merkez olacak" dedi.
Özyiğit, ayrıca çocuklara yönelik özel bir kütüphane de oluşturulacağını belirtti ve "Erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırarak, çocuklarımızın kültürel gelişimine katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı.
Özyiğit, halkın ihtiyaçlarını ön planda tutarak çalıştıklarını belirtti ve şunları ekledi:
"Seçimlerden önce söz verdiğimiz projelerimizin temelini attık. Yenişehir'imize ve Mersin'imize kazandıracağımız bu projeler, şehrimizin sosyal, kültürel ve eğitim altyapısını güçlendirecek."
Özyiğit, belediyecilik anlayışlarının merkezinde halkın bulunduğunu vurgulayarak, tüm hizmetlerin adil ve eşit bir şekilde sunulacağını ifade etti.
Yenişehir Belediyesi, toplumun her kesimine hitap eden projeler geliştirmeye devam ediyor. Özyiğit, "Biz, her bireyin sesinin duyulmasını, her vatandaşın hakkının gözetilmesini savunuyoruz. Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetlerimizi şekillendiriyoruz" diye konuştu. Özyiğit, projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekiplere, destek veren hayırseverlere ve Yenişehir halkına teşekkür etti. "Hep birlikte bu projelerimizin açılışlarında buluşmayı diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.