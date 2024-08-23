25 Yıl Boyunca Tamamen Bedava: Bu Bölgede Olanlar Yaşadı Tek Kuruş Para Vermeyecekler

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, projenin sadece bir kütüphane değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir buluşma noktası olacağını vurguladı. "Bu kompleks, insanların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunabileceği, birliktelik ruhunu güçlendiren bir merkez olacak" dedi.

Özyiğit, ayrıca çocuklara yönelik özel bir kütüphane de oluşturulacağını belirtti ve "Erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırarak, çocuklarımızın kültürel gelişimine katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı.