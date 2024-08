25 Yıl Boyunca Tamamen Bedava: Bu Bölgede Olanlar Yaşadı Tek Kuruş Para Vermeyecekler

Yenişehir Belediyesi, toplumun her kesimine hitap eden projeler geliştirmeye devam ediyor. Özyiğit, "Biz, her bireyin sesinin duyulmasını, her vatandaşın hakkının gözetilmesini savunuyoruz. Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetlerimizi şekillendiriyoruz" diye konuştu. Özyiğit, projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekiplere, destek veren hayırseverlere ve Yenişehir halkına teşekkür etti. "Hep birlikte bu projelerimizin açılışlarında buluşmayı diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.