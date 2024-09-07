25 Bin Lira Fazladan Muayene Ücreti Tehlikesi: Araç Sahipleri Artık Ödemek Zorunda Değil
Araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), araç muayene borçlarıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.
Bir araç sahibi, icra yoluyla aldığı aracın önceki sahibine ait muayene borcunu faiziyle birlikte ödemek zorunda kalmıştı. Ödenen tutar 25 bin lirayı aşıyordu. Ancak araç sahibi, bu borcun eski sahibine ait olduğunu savunarak mahkemeye başvurdu.
Mahkeme, geçmişe dönük muayene borçlarının yeni malikten tahsil edilmemesi gerektiğine karar verdi. KDK ise bu durumu değerlendirerek, icra yoluyla alınan araçların geçmiş muayene borçlarının yeni sahibine yüklenemeyeceğine yönelik bir tavsiye kararı aldı.
Bu kararın ardından, söz konusu araç sahibi, ödediği 25 bin 362 liranın iadesi için KDK'ye başvurdu. KDK, borcun eski malikten tahsil edilmesi gerektiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bu konuda mevzuat düzenlemesi yapılması yönünde tavsiyede bulundu.
BORÇ ESKİ SAHİBİNE AİT OLDUĞU İÇİN ÖDEMEYECEK
KDK'nin söz konusu kararınca, "başvurucunun aldığı aracın gecikmiş muayene ücretinin eski malik dönemine ait olduğu, bu nedenle eski malikten tahsil edilmesi gereken bedelin satın alandan tahsil edilmesinin doğru olmadığı" ifadelerine yer verildi.