25 Bin Lira Fazladan Muayene Ücreti Tehlikesi: Araç Sahipleri Artık Ödemek Zorunda Değil

Bu kararın ardından, söz konusu araç sahibi, ödediği 25 bin 362 liranın iadesi için KDK'ye başvurdu. KDK, borcun eski malikten tahsil edilmesi gerektiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bu konuda mevzuat düzenlemesi yapılması yönünde tavsiyede bulundu.

BORÇ ESKİ SAHİBİNE AİT OLDUĞU İÇİN ÖDEMEYECEK

KDK'nin söz konusu kararınca, "başvurucunun aldığı aracın gecikmiş muayene ücretinin eski malik dönemine ait olduğu, bu nedenle eski malikten tahsil edilmesi gereken bedelin satın alandan tahsil edilmesinin doğru olmadığı" ifadelerine yer verildi.