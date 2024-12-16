24 Yıl Sonra Bir İlk, Uygulanan Sistem Kaldırıldı: 1 Ocak'tan Sonra Artık Böyle Ödenecek
1 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışı çıkış harcı ödemelerinde yeni dönem başlıyor. İlk olarak 1 Ağustos 2001'de başlayan ve uzun yıllardır kullanılan pul sistemi yerini tamamen dijital platformlara bırakıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
1 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışı çıkış harcı ödemelerinde önemli bir değişikliğe gidiliyor. Uzun yıllardır kullanılan pul sistemi yerini tamamen dijital platformlara bırakıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte yurt dışına çıkış harcı artık daha pratik ve güvenli bir şekilde ödenebilecek.
2024 yılının son gününden itibaren yurt dışı çıkış harcı için pul satın almak mümkün olmayacak. Harçlar, vergi dairelerinin dijital platformları, mobil uygulamalar, anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık kanalları, ayrıca havalimanlarındaki veznelerden ödenebilecek.
10 OCAK TARİHİNE KADAR İADE ALINABİLECEK
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayımladığı Tebliğ Taslağına göre, 2025 yılının ilk 10 günü içerisinde yurtdışına çıkacak vatandaşlar, 2024 yılına ait 500 TL harç ücreti ile çıkış yapabilecekler. Örneğin, 3 Ocak 2025 tarihinde yurtdışına çıkmak isteyen bir kişi, harcını 31 Aralık 2024'te öderse, ekstra ödeme yapmadan yurt dışına çıkabilecek. Ancak 11 Ocak 2025 ve sonrasında yurtdışına çıkacak kişiler için harç bedeli 710 TL olarak uygulanacak. Harç pulu alıp da yurt dışına çıkmayan vatandaşlar ise, 10 Ocak 2025'e kadar iade talebinde bulunabilecek.
TEK TIKLA ÖDENECEK
Harç ödeme işlemleri artık birkaç tıkla tamamlanabilecek. Bu değişikliğin temel amacı, harç ödeme işlemlerini daha modern, hızlı ve güvenilir hale getirmek. Dijitalleşmeyle birlikte, vatandaşların uzun kuyruklarda beklemeden, istedikleri zaman ve yerden harçlarını ödeyebilmeleri hedefleniyor. Ayrıca, bu sayede kaçakçılık ve sahtecilik gibi durumların önüne geçilmesi amaçlanıyor.