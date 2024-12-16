24 Yıl Sonra Bir İlk, Uygulanan Sistem Kaldırıldı: 1 Ocak'tan Sonra Artık Böyle Ödenecek

10 OCAK TARİHİNE KADAR İADE ALINABİLECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayımladığı Tebliğ Taslağına göre, 2025 yılının ilk 10 günü içerisinde yurtdışına çıkacak vatandaşlar, 2024 yılına ait 500 TL harç ücreti ile çıkış yapabilecekler. Örneğin, 3 Ocak 2025 tarihinde yurtdışına çıkmak isteyen bir kişi, harcını 31 Aralık 2024'te öderse, ekstra ödeme yapmadan yurt dışına çıkabilecek. Ancak 11 Ocak 2025 ve sonrasında yurtdışına çıkacak kişiler için harç bedeli 710 TL olarak uygulanacak. Harç pulu alıp da yurt dışına çıkmayan vatandaşlar ise, 10 Ocak 2025'e kadar iade talebinde bulunabilecek.