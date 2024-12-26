22 Bin 104 TL Olan Asgari Ücretteki 4 Liranın Sırrı Ortaya Çıktı: Meğer Bir Anlamı Varmış

4 LİRANIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Asgari ücretin her yıl belirlenirken, temel amaç çalışanların geçim standartlarını yükseltmek ve işverenlerin maliyetlerini dengelemek ancak, bu hesaplamalar yapılırken ortaya çıkan bir matematiksel gerçek, asgari ücretin tam sayı olmasını engelliyor.

Asgari ücret, genellikle aylık olarak belirlenir ve bu rakamın günlük ücrete bölünebilmesi için 30'a bölünmesi gerekir. Ancak, aylık asgari ücret tutarı, bu bölme işleminde tam sayı çıkacak şekilde ayarlanmadığı için, sonuçta küsuratlı bir rakam ortaya çıkar.