21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle
Bir süredir ekonomi yönetiminin gündeminde olan finansmana erişimde sorunlarının giderilmesine yönelik yeni bir adım atıldı. Bu kapsamda 21 banka harekete geçti.
Finansmana erişim ihracatçının en büyük sorunlarından biri olurken, kamu ve özel 21 bankanın da dahil olduğu 'İGE Kefalet Portalı' faaliyete geçti.
İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) tarafından hayata geçirilen portal ile ihracatçıların ve KOBİ’lerin uygun faiz oranlı krediye erişme süresi 2 aydan 7 güne inecek.
Mynet'ten Sinem Eryılmaz'ın haberine göre portalın tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ihracattaki artışın ekonomiye katkılarına değinerek, küresel ekonomide yaşanan sorunlara işaret etti.
Finansmana erişimin arttığı dönemlerde ihracat rakamlarının buna paralel yükseliş gösterdiğini belirten Tuzcu, bu verinin ihracatçılar açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.
Tuzcu, "Bu çerçevede, İGE tarafından geliştirilen ve finansmana erişimi kolaylaştırarak ihracatçılarımıza en uygun finansman koşullarını sağlayan İGE Kefalet Portalı ihracatçılarımız açısından oldukça faydalı bir uygulama.
Bu portal sayesinde ülkemizin her yerinden ihracatçılarımız, kredi talebini tüm bankalara aynı anda iletebilecek ve bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görebilecek" dedi.
'58 MİLYAR LİRALIK KREDİYE KEFALET VERİLDİ'
İGE'nin ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için hayata geçtiğini anımsatan Tuzcu, "İGE bugüne dek 58 milyar liralık krediye kefalet verdi. Bu büyük kefalet miktarı çok önemli.
İGE'nin temel varlık sebebi, verdiği kefaletle bankaların ihracata daha fazla kredi kullandırmasını sağlamak ve finansmana erişim süreçlerinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktı.
Bugün burada lansmanını yaptığımız İGE Kefalet Portalı da finansmana katkı sağlayan sistemin daha kolay şekilde erişilir hale gelmesini sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Mynet