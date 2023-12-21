21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle

Bir süredir ekonomi yönetiminin gündeminde olan finansmana erişimde sorunlarının giderilmesine yönelik yeni bir adım atıldı. Bu kapsamda 21 banka harekete geçti.

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21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle - Resim: 1

Finansmana erişim ihracatçının en büyük sorunlarından biri olurken, kamu ve özel 21 bankanın da dahil olduğu 'İGE Kefalet Portalı' faaliyete geçti.

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21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle - Resim: 2

İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) tarafından hayata geçirilen portal ile ihracatçıların ve KOBİ’lerin uygun faiz oranlı krediye erişme süresi 2 aydan 7 güne inecek.

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21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle - Resim: 3

Mynet'ten Sinem Eryılmaz'ın haberine göre portalın tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ihracattaki artışın ekonomiye katkılarına değinerek, küresel ekonomide yaşanan sorunlara işaret etti.

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21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle - Resim: 4

Finansmana erişimin arttığı dönemlerde ihracat rakamlarının buna paralel yükseliş gösterdiğini belirten Tuzcu, bu verinin ihracatçılar açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

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21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle - Resim: 5

Tuzcu, "Bu çerçevede, İGE tarafından geliştirilen ve finansmana erişimi kolaylaştırarak ihracatçılarımıza en uygun finansman koşullarını sağlayan İGE Kefalet Portalı ihracatçılarımız açısından oldukça faydalı bir uygulama.

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21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle - Resim: 6

Bu portal sayesinde ülkemizin her yerinden ihracatçılarımız, kredi talebini tüm bankalara aynı anda iletebilecek ve bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görebilecek" dedi.

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21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle - Resim: 7

'58 MİLYAR LİRALIK KREDİYE KEFALET VERİLDİ'

İGE'nin ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için hayata geçtiğini anımsatan Tuzcu, "İGE bugüne dek 58 milyar liralık krediye kefalet verdi. Bu büyük kefalet miktarı çok önemli.

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21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle - Resim: 8

İGE'nin temel varlık sebebi, verdiği kefaletle bankaların ihracata daha fazla kredi kullandırmasını sağlamak ve finansmana erişim süreçlerinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktı.

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21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle - Resim: 9

Bugün burada lansmanını yaptığımız İGE Kefalet Portalı da finansmana katkı sağlayan sistemin daha kolay şekilde erişilir hale gelmesini sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

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21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle - Resim: 10

Kaynak: Mynet

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