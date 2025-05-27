2026’da Otomobil Dünyasında Büyük Veda: Onlarca Model Üretimden Kalkıyor

PRESTİJLİ MARKALAR DA GERİ ÇEKİLİYOR

Spor otomobil segmentinde ise büyük isimler sahneden inmeye hazırlanıyor. Ferrari SF90 Stradale, Ferrari 812 GTS, Lamborghini Huracan ve Bugatti Chiron gibi üst düzey performans araçlarının 2026 itibarıyla üretimi sonlanacak. Ayrıca, Chevrolet Camaro, Nissan GT-R ve Toyota Supra’nın 4 silindirli versiyonları da bu dönüşümden etkilenecek.

SUV VE TİCARİ ARAÇLAR DA LİSTENİN PARÇASI

Yalnızca spor ve sedan modeller değil, bazı SUV ve ticari araçlar da üretim bandına veda edecek. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, BMW X3M, Ford Escape ve Ford Transit Trail gibi modellerin yanı sıra Jaguar I-Pace ve E-Pace ile Toyota Venza da bu değişimin bir parçası olacak.