2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En İyi İhtimal' Diyerek Rakam Verdi
Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı şimdiden merak konusu olurken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Alım gücündeki kayba dikkat çeken Erdursun, "En iyi ihtimal' diyerek asgari ücret için ilk rakamı verdi.
Kaynak: Sözcü TV
Asgari ücretli çalışanlar, yılın ikinci yarısında maaşlarına zam yapılmaması nedeniyle geçim sıkıntısını daha da derinden hissetmeye başladı. Mevcut asgari ücret maaşıyla (22 bin 104 TL) ay sonunu getirmekte zorlanan çalışanlar, şimdiden Ocak 2026’da yapılacak zamma odaklandı.
"ÇOK BEKLENTİ İÇİNDE OLMAYIN"
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son açıklamasına dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek’in "Enflasyon düşecek ama bu fiyatların gerileyeceği anlamına gelmez" sözlerini hatırlatan Erdursun, "Fiyatlar artmaya devam edecek ama daha yüksek artmayacak. Daha az artacak derken ücretler de maalesef onun daha altında arttığı için 2026 yılından sabit gelirliler çok beklenti içinde olmasınlar" dedi.
"ESNAF VE İŞLETMELER UZATMALARI OYNUYOR"
Sabit geliri olmayan kesimlerin de zorlandığını ifade eden Erdursun, "Özellikle faiz oranları düşmez ve krediye ulaşım kolaylaşmazsa, esnaf ve küçük işletmelerin büyük kısmı şu anda uzatmaları oynuyor" sözleriyle tabloyu özetledi.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret için 2026 yılında ne kadar zam yapılabileceğine dair öngörüsünü de paylaşan Erdursun, "En iyi ihtimalle Ocak 2026’da yüzde 20 oranında bir zam verilir" dedi. Bu oran gerçekleşirse, asgari ücretin 26 bin 524 TL seviyesine çıkması bekleniyor.