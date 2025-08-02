2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En İyi İhtimal' Diyerek Rakam Verdi

"ÇOK BEKLENTİ İÇİNDE OLMAYIN"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son açıklamasına dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek’in "Enflasyon düşecek ama bu fiyatların gerileyeceği anlamına gelmez" sözlerini hatırlatan Erdursun, "Fiyatlar artmaya devam edecek ama daha yüksek artmayacak. Daha az artacak derken ücretler de maalesef onun daha altında arttığı için 2026 yılından sabit gelirliler çok beklenti içinde olmasınlar" dedi.