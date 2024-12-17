2025’te Zamlı Bedelli Askerlik Ücretleri Ne Kadar Olacak? Kuruş Kuruş Hesaplandı!

2024’TE 217 BİN 871 TL OLMUŞTU

2024 yılı Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %19,31’lik zam sonrası bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL’den 217 bin 871 TL’ye yükselmişti. Ekonomistlerin tahminlerine göre, enflasyon oranlarının etkisiyle 2025 yılı bedelli askerlik ücretinin 242 bin TL’nin üzerine çıkabileceği öngörülüyor.