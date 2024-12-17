2025’te Zamlı Bedelli Askerlik Ücretleri Ne Kadar Olacak? Kuruş Kuruş Hesaplandı!
Bedelli askerlik ücretlerinin 2025 yılında nasıl şekilleneceği araştırılmaya devam ediliyor. Bedelli askerlik ücretlerinin 2025 yılındaki zamlı listesi hesaplandı. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yıl yaklaşırken, Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı bedelli askerlik ücretine yönelik çalışmalarına başladı. Mevzuata göre, bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına bağlı olarak belirleniyor ve Ocak ayında netleşmesi bekleniyor.
2025’TE BÜYÜK ZAM BEKLENİYOR
2025 yılı için bedelli askerlik başvurusunda bulunacak adayların, memur maaş zammı ve enflasyon oranları doğrultusunda belirlenecek yeni tutara göre ödeme yapacakları bildirildi. Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni ücretin, yüksek enflasyon nedeniyle önemli ölçüde artması bekleniyor.
2024’TE 217 BİN 871 TL OLMUŞTU
2024 yılı Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %19,31’lik zam sonrası bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL’den 217 bin 871 TL’ye yükselmişti. Ekonomistlerin tahminlerine göre, enflasyon oranlarının etkisiyle 2025 yılı bedelli askerlik ücretinin 242 bin TL’nin üzerine çıkabileceği öngörülüyor.
Uzmanlar, özellikle enflasyonun yüksek seyrinin ücrette belirleyici olacağını belirtirken, nihai rakamın memur maaşlarına yapılacak zam oranı ve TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle netlik kazanacağı ifade edildi.
Bedelli askerlik ücreti, Askeralma Kanunu kapsamında memur maaş katsayısı esas alınarak hesaplanıyor. Ancak, 2025 yılında ücretin sadece maaş artışlarına değil, ekonomideki enflasyon baskısına bağlı olarak daha fazla yükselebileceği vurgulanıyor.