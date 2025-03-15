2025'te Temettü Dağıtacak Şirketler Belli Oldu: Hangi Şirket Kaç Lira Ödeme Yapacak

Ebebek (EBEBK): 15 Ekim ve 15 Aralık 2025’te iki taksit halinde toplam 0,85 TL ödeme yapacak.

Garanti BBVA (GARAN): 28 Mart 2025’te hisse başına net 3,73 TL ödeme yapacak, hesaplara 3 Nisan’da geçecek.

Gen İlaç (GENIL): Hisse başına net 0,34 TL ödeme yapacak.

Coca Cola İçecek (CCOLA): 26 Mayıs 2025’te hisse başına net 0,91 TL ödeme yapacak, 28 Mayıs’ta hesaplara geçecek.



