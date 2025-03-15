2025'te Temettü Dağıtacak Şirketler Belli Oldu: Hangi Şirket Kaç Lira Ödeme Yapacak
Borsa İstanbul'da işlem gören ve 2025 yılı için temettü dağıtma kararı alan şirketler netleşmeye başladı. Şirketler, 2024 yılının dördüncü çeyrek bilançolarını açıklarken, yatırımcılara dağıtılacak temettüler ve ödeme tarihleri de duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER VE ÖDEME TARİHLERİ
Suwen Tekstil (SUWEN): Hisse başına net 0,26 TL temettü ödeyecek.
Yeni Gimat GYO (YGGYO): 15 Nisan 2025’te hisse başına net 7 TL ödeme yapacak, ödemeler 17 Nisan’da hesaplara geçecek.
İşbir Holding (ISBIR): Hisse başına net 0,85 TL temettü verecek.
Galata Wind (GWIND): 31 Aralık 2025’te hisse başına net 0,26 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.
Escar Filo Kiralama (ESCAR): 3 taksitte toplam 0,30 TL ödeme yapacak. İlk taksit 22 Nisan, ikinci taksit 22 Temmuz, üçüncü taksit 22 Eylül’de hesaplara geçecek.
İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN): Hisse başına net 0,07 TL ödeme yapacak.
Katılımevim Finansman (KTLEV): 18 Nisan 2025’te hisse başına net 0,93 TL temettü ödeyecek, ödemeler 21 Nisan’da hesaplara geçecek.
Akiş GYO (AKSGY): 5 Mayıs 2025’te hisse başına net 0,12 TL ödeme yapacak, hesaplara 7 Mayıs’ta geçecek.
Emlak Konut GYO (EKGYO): 16 Haziran 2025’te hisse başına net 0,40 TL ödeme yapacak, ödemeler 18 Haziran’da hesaplara yatacak.
Seğmen Kardeşler Gıda (SEGMN): 3 Nisan 2025’te hisse başına net 0,52 TL ödeme yapacak, hesaplara 7 Nisan’da geçecek.
Bursa Çimento (BUCIM): 18 Haziran 2025’te hisse başına net 0,05 TL ödeme yapacak, ödemeler 20 Haziran’da hesaplara geçecek.
Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR): 3 taksit halinde hisse başına net 21,42 TL ödeme yapacak.
Tekfen Holding (TKFEN): 28 Mayıs 2025’te hisse başına net 0,28 TL ödeme yapacak, hesaplara 30 Mayıs’ta geçecek.
Oyak Çimento (OYAKC): 30 Ekim 2025’te hisse başına net 0,85 TL ödeme yapacak, hesaplara 3 Kasım’da geçecek.
Enka İnşaat (ENKAI): 16 Nisan 2025’te hisse başına net 1,70 TL ödeme yapacak, 18 Nisan’da hesaplara geçecek.
Albaraka Türk (ALBRK): 15 Nisan 2025’te hisse başına net 0,14 TL temettü ödeyecek, 17 Nisan’da hesaplara geçecek.
Koç Holding (KCHOL): 10 Nisan 2025’te hisse başına net 5,84 TL ödeme yapacak, ödemeler 14 Nisan’da hesaplara geçecek.
Alarko Carrier (ALCAR): 10 Nisan 2025’te hisse başına net 53,73 TL ödeme yapacak, hesaplara 14 Nisan’da geçecek.
Anadolu Efes (AEFES): 27 Mayıs 2025’te hisse başına net 1,08 TL ödeme yapacak, ödemeler 29 Mayıs’ta hesaplara yatacak.
Ebebek (EBEBK): 15 Ekim ve 15 Aralık 2025’te iki taksit halinde toplam 0,85 TL ödeme yapacak.
Garanti BBVA (GARAN): 28 Mart 2025’te hisse başına net 3,73 TL ödeme yapacak, hesaplara 3 Nisan’da geçecek.
Gen İlaç (GENIL): Hisse başına net 0,34 TL ödeme yapacak.
Coca Cola İçecek (CCOLA): 26 Mayıs 2025’te hisse başına net 0,91 TL ödeme yapacak, 28 Mayıs’ta hesaplara geçecek.
İş Bankası (ISATR, ISBTR, ISCTR): 28 Mart 2025’te farklı kategorilerde hisse başına 0,30 TL, 0,17 TL ve 0,15 TL temettü ödemesi yapacak.
Jantsa Jant (JANTS): 6 Mayıs 2025’te hisse başına net 0,02 TL ödeme yapacak, hesaplara 8 Mayıs’ta geçecek.
İş Yatırım (ISMEN): 28 Mart 2025’te hisse başına net 4,81 TL ödeme yapacak, hesaplara 3 Nisan’da geçecek.
Aygaz (AYGAZ): 2 Nisan 2025’te hisse başına net 10,66 TL ödeme yapacak, 4 Nisan’da hesaplara geçecek.
Sabancı Holding (SAHOL): 2 Nisan 2025’te hisse başına net 2,55 TL ödeme yapacak.
Şişecam (SISE): 30 Mayıs 2025’te hisse başına net 0,55 TL ödeme yapacak, 3 Haziran’da hesaplara geçecek.
Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve İskenderun Demir Çelik (ISDMR): Hisse başına net 0,21 TL ödeme yapacak.
Doğuş Otomotiv (DOAS): Hisse başına net 23,18 TL temettü verecek.
Türk Hava Yolları (THYAO): İki taksit halinde toplam 5,85 TL ödeme yapacak. İlk ödeme 16 Haziran, ikinci ödeme 2 Eylül’de gerçekleştirilecek.
Akbank (AKBNK): 26 Mart 2025’te hisse başına net 1,03 TL ödeme yapacak.
Ford Otosan (FROTO): 3 Nisan 2025’te hisse başına net 14,53 TL ödeme yapacak, hesaplara 7 Nisan’da geçecek.
Tofaş (TOASO): 3 Nisan 2025’te hisse başına net 10,20 TL ödeme yapacak.
Anadolu Sigorta (ANSGR): 28 Mart 2025’te hisse başına net 3,57 TL ödeme yapacak.
Çimsa (CIMSA): 2 Nisan 2025’te hisse başına net 0,53 TL ödeme yapacak.
Vişne Madencilik (VSNMD): 31 Aralık 2025’te hisse başına net 0,33 TL ödeme yapacak.
Tüpraş (TUPRS): 28 Mart ve 30 Eylül’de iki taksitte toplam 12,95 TL ödeme yapacak.
Türk Traktör (TTRAK): 2 Nisan 2025’te hisse başına net 41,19 TL ödeme yapacak.
AgeSA (AGESA): 26 Mart 2025’te hisse başına net 4,72 TL ödeme yapacak.
Enerjisa (ENJSA): 14 Mayıs 2025’te hisse başına net 2,43 TL ödeme yapacak.
Yatırımcılar, temettü ödemelerini şirketlerin belirlediği tarihlerde hesaplarında görebilecek.