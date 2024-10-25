2025’te Kim Ne Kadar Zam Alacak? İşte Ocak Ayında Artacak Maaşlar ve Ödemeler Listesi
Yeni yılda hem çalışanlar hem de emeklilerin gelirleri artacak. Ocak ayından itibaren memur maaşlarından asgari ücrete kadar birçok kesimle maaş zammı yaşanacak. Bu artışlar sadece memur, emekli ve işçi kesimiyle sınırlı kalmayıp sosyal yardımlar, tazminatlar gibi pek çok alana da doğrudan yansıyacak. Ocak ayında değişecek ödemelerin kalem kalem listesi…
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2025 yılına yaklaşırken çalışan çalışmayan herkesin cebine girecek para artacak. Yeni yılın başından itibaren hem memur maaşları hem de asgari ücret yeniden belirlenecek. Bu artışlar emekliler, işçiler ve diğer kesimlere de zincirleme bir şekilde yansıyacak. İşsizlik maaşı, sosyal yardımlar, tazminatlar gibi birçok kalemde değişim olacak.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI
Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının, OVP hesaplarına göre yüzde 13,44’lük bir artış görmesi mümkün. Ancak farklı enflasyon anketlerinde bu oranın yüzde 14,6 ile yüzde 14,43 olması da ihtimal dahilinde.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Memur ve memur emekli zammı içinse tahmini hesaplanan artış oranları yüzde 9,31, yüzde 10,43 ve yüzde 12,2 oldu. Böylece en düşük memur maaşı 2025 yılında 42,855 ila 43,988 lira arasında bir seviyeye yükselecek. Aynı şekilde 17.588 lira olan en düşük memur emekli maaşı ise 19.225 ila 19.733 lira arasında olacak.
ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI
Halen net 17 bin 2 lira olan asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren artacak. Net asgari ücret, yüzde 41,5 olan enflasyon tahmini yansıtılırsa 24.058 lirayı bulacak. Eğer refah payı da eklenerek yüzde 50'lik bir artışa gidilirse 25.500 lira seviyesi aşılacak.
İŞSİZLİK MAAŞI
İşsizlik maaşı son 4 aylık brüt maaş ortalamasının yüzde 40’ı oranında hesaplanıyor ve bu maaş miktarları asgari ücrete artış ile belirleniyor. Şu anda işsiz birine damga vergisi kesildikten sonra en az 7.940 TL, en fazla 15.880 TL ödeniyor. Eğer asgari ücret OVP enflasyon tahmini yani yüzde 41,5 oranında artarsa en düşük işsizlik maaşı 11.000 TL, en yüksek işsizlik maaşı 2025 yılı için 22 bin TL civarında olacak.
İHBAR TAZMİNATI
Asgari ücretlilerin ihbar tazminatı da artacak. Örneğin 2 haftalık ihbar tazminatı 7.863 liradan enflasyon formüllerine göre 11 bin lira seviyesine yükselecek.
RAPOR PARASI
Asgari ücretlilerin iş göremezlik ödeneği günlük yatarak tedavide 333,38, ayakta tedavide de 444,50 lira. Enflasyon formüllerine göre günlük en az yatarak tedavide 471-500, ayakta tedavide 628-666 lira aralığına çıkacak.
ANNENİN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
Doğum izninde 112 gün için en az 49.784 lira ödeniyor. Bu paraya da asgari ücret zammı yansıtılacak. Enflasyon formüllerine göre en düşük tutarın 70.444 - 74.676 lira aralığına çıkması bekleniyor.
YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocukta 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. İşveren yarım maaş verirken İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden damga vergisi kesiliyor. İŞKUR, her ay için 9.925 lira veriyor. Bu tutar enflasyon formüllerine göre 14 bin lira seviyesine yükselebilecek.
SOSYAL DESTEKLER
Memur zammı pek çok sosyal desteğe yansıyacak. Artış tahminlerine göre 4.181 lira olan 65 yaş aylığı 4.570 - 4.691, 9.077 lira olan evde bakım ve kronik hastalık yardımları 9.923 - 10.185, 3.338 lira olan engelli yakını ve yüzde 40-69 engelli aylıkları 3.648 - 3.745, 5.007 lira olan yüzde 70 engelli aylığı 5.473 - 5.617 lira aralığına çıkacak.
KIDEM TAZMİNATI
Maaşlardaki artış tazminatlara yansıyacak. Yeni asgari ücretle kıdemde en düşük tutarlar artacak. Halen çalışılan her yıl için en az 20.002, en çok 41.828 lira ödeniyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. En düşük tutara asgari ücret, en yükseğine memur zammı yansıyacak. Enflasyon formüllerine göre en düşük tutar 28.303 - 30.003, en yüksek tutar da 45.722 - 46.931 lira aralığına çıkabilecek.