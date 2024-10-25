2025’te Kim Ne Kadar Zam Alacak? İşte Ocak Ayında Artacak Maaşlar ve Ödemeler Listesi

KIDEM TAZMİNATI

Maaşlardaki artış tazminatlara yansıyacak. Yeni asgari ücretle kıdemde en düşük tutarlar artacak. Halen çalışılan her yıl için en az 20.002, en çok 41.828 lira ödeniyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. En düşük tutara asgari ücret, en yükseğine memur zammı yansıyacak. Enflasyon formüllerine göre en düşük tutar 28.303 - 30.003, en yüksek tutar da 45.722 - 46.931 lira aralığına çıkabilecek.