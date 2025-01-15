2025'in En Ucuz Sıfır Arabaları Belli Oldu

Yeni yıl itibarıyla sıfır otomobil satın almayı planlayanlar için uygun fiyatlı modeller ve cazip kampanyalar duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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2025'in En Ucuz Sıfır Arabaları Belli Oldu - Resim: 1

Ocak ayı itibarıyla belirlenen listede, sıfır araçların fiyatları ikinci el araçlara yakın seviyelerde olması nedeniyle sıfır araçlara olan talebin artması dikkat çekiyor. Otomobil üreticileri ise bu talebi karşılamak adına 2025 yılına özel kampanyalar ve esnek ödeme planları sunuyor. İşte 2025’in en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri:

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2025'in En Ucuz Sıfır Arabaları Belli Oldu - Resim: 2

Dacia Modelleri

Sandero Stepway: 1.099.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.
Jogger: 1.305.000 TL’den alıcı buluyor.

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2025'in En Ucuz Sıfır Arabaları Belli Oldu - Resim: 3

Opel Corsa

Benzinli model: 1.172.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
Elektrikli model: 1.395.900 TL’ye satışta.

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2025'in En Ucuz Sıfır Arabaları Belli Oldu - Resim: 4

Hyundai i10

Fiyatı 1.010.000 TL’den başlıyor.

Kia Modelleri

Picanto: 1.033.000 TL’den satışta.
Stonic: 1.350.000 TL’den alıcı bekliyor.

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2025'in En Ucuz Sıfır Arabaları Belli Oldu - Resim: 5

Renault Modelleri

Taliant: 1.103.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
Clio: 1.244.000 TL fiyat etiketiyle satışta.

BYD Dolphin

Fiyatı 1.284.500 TL olarak belirlendi.

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2025'in En Ucuz Sıfır Arabaları Belli Oldu - Resim: 6

Leapmotor T03

999.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Toyota Yaris

Fiyatı 1.468.000 TL’den başlıyor.

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2025'in En Ucuz Sıfır Arabaları Belli Oldu - Resim: 7

Otomobil üreticilerinin sunduğu bu fiyatlar ve kampanyalar, sıfır araç almak isteyen tüketicilere cazip seçenekler sunarken, araç piyasasında 2025 yılına hızlı bir başlangıç yapıldı.

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