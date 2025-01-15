2025'in En Ucuz Sıfır Arabaları Belli Oldu

Ocak ayı itibarıyla belirlenen listede, sıfır araçların fiyatları ikinci el araçlara yakın seviyelerde olması nedeniyle sıfır araçlara olan talebin artması dikkat çekiyor. Otomobil üreticileri ise bu talebi karşılamak adına 2025 yılına özel kampanyalar ve esnek ödeme planları sunuyor. İşte 2025’in en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri: