2025'in En Ucuz Sıfır Arabaları Belli Oldu
Yeni yıl itibarıyla sıfır otomobil satın almayı planlayanlar için uygun fiyatlı modeller ve cazip kampanyalar duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak ayı itibarıyla belirlenen listede, sıfır araçların fiyatları ikinci el araçlara yakın seviyelerde olması nedeniyle sıfır araçlara olan talebin artması dikkat çekiyor. Otomobil üreticileri ise bu talebi karşılamak adına 2025 yılına özel kampanyalar ve esnek ödeme planları sunuyor. İşte 2025’in en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri:
Dacia Modelleri
Sandero Stepway: 1.099.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.
Jogger: 1.305.000 TL’den alıcı buluyor.
Opel Corsa
Benzinli model: 1.172.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
Elektrikli model: 1.395.900 TL’ye satışta.
Hyundai i10
Fiyatı 1.010.000 TL’den başlıyor.
Kia Modelleri
Picanto: 1.033.000 TL’den satışta.
Stonic: 1.350.000 TL’den alıcı bekliyor.
Renault Modelleri
Taliant: 1.103.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
Clio: 1.244.000 TL fiyat etiketiyle satışta.
BYD Dolphin
Fiyatı 1.284.500 TL olarak belirlendi.
Leapmotor T03
999.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.
Toyota Yaris
Fiyatı 1.468.000 TL’den başlıyor.
Otomobil üreticilerinin sunduğu bu fiyatlar ve kampanyalar, sıfır araç almak isteyen tüketicilere cazip seçenekler sunarken, araç piyasasında 2025 yılına hızlı bir başlangıç yapıldı.