2025'in En Güçlü Pasaportları Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Dünyanın en prestijli pasaport sıralamalarından biri olan Henley Pasaport Endeksi’nin 2025 yılı sonuçları açıklandı. Listenin ilk sıralarında Uzak Doğu ve Avrupa ülkeleri yer alırken, Türkiye'nin elde ettiği konum ise dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Günümüzde bir pasaport, yalnızca yurtdışına çıkmak için kullanılan bir belge olmanın ötesine geçiyor. Küresel gücün sembolü haline gelen bu belgeler, kişilerin iş, eğitim ve yaşam fırsatlarına erişim düzeyini belirliyor. Bir pasaportun gücü ise çoğunlukla vizesiz seyahat imkanı, diplomatik ilişkiler ve vize alma kolaylığı gibi kriterlerle ölçülüyor.
Henley & Partners tarafından hazırlanan Pasaport Endeksi, her yıl ülkelerin vatandaşlarına sunduğu vizesiz seyahat olanaklarına göre pasaportları sıralıyor. Bu yılki listeye göre zirvede yine Asya ve Avrupa ülkeleri öne çıktı. Türkiye pasaportu, 2025 yılı itibarıyla 116 ülkeye vizesiz veya kapıda vize imkanıyla seyahat edilebilmesini sağlayarak dünya genelinde 46. sıraya yükseldi. Bu, geçtiğimiz yıla göre 6 basamaklık bir ilerlemeye işaret ediyor.
ZİRVEDEKİ PASAPORT BELLİ OLDU
Singapur, 195 ülkeye vizesiz giriş hakkıyla 2025’in en güçlü pasaportu unvanını bu yıl da elinde tutuyor. Japonya, 193 ülkeye sağladığı vizesiz erişimle ikinci sırada yer aldı. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Güney Kore ve Finlandiya ise 192 ülkeye erişimle üçüncü sırayı paylaştı.
İskandinav ve Benelüks ülkeleri de güçlü pozisyonlarını koruyor. İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Lüksemburg ve İrlanda gibi ülkelerin vatandaşları 191 ülkeye serbest dolaşım hakkı elde ediyor. Birleşik Krallık ise 190 ülkeye vizesiz giriş hakkı ile 5. sırada yer almayı sürdürüyor.
GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİYOR
Doğu Asya’nın etkili dış politikası sayesinde Güney Kore listede üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. Birleşik Arap Emirlikleri ise son yıllarda yaptığı diplomatik anlaşmalarla 185 ülkeye erişim sağlayarak listede 10. sıraya yerleşti. Doğu Avrupa ülkeleri de ekonomik ve politik iş birlikleriyle sıralamalarda ilerleme kaydetti.
ABD GERİLERİ, İNGİLTERE YERİNİ KORUDU
2024 yılında 8. sırada bulunan Amerika Birleşik Devletleri, 2025 itibarıyla 186 ülkeye vizesiz seyahat imkanıyla bir basamak gerileyerek 9. sıraya düştü. İngiltere ise mevcut pozisyonunu koruyarak sıralamada istikrarını sürdürdü.
2025 YILININ EN GÜÇLÜ 10 PASAPORTU
Singapur – 195 ülke
Japonya – 193 ülke
Almanya, Fransa, İtalya, Güney Kore, İspanya, Finlandiya – 192 ülke
Avusturya, Danimarka, Hollanda, Norveç, İsveç, İrlanda, Lüksemburg – 191 ülke
Birleşik Krallık, İsviçre, Portekiz, Yeni Zelanda – 190 ülke
Avustralya, Yunanistan – 189 ülke
Kanada, Malta, Polonya – 188 ülke
Çekya, Macaristan – 187 ülke
ABD, Estonya – 186 ülke
Litvanya, Letonya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri – 185 ülke