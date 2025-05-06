2025'in En Güçlü Pasaportları Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

Henley & Partners tarafından hazırlanan Pasaport Endeksi, her yıl ülkelerin vatandaşlarına sunduğu vizesiz seyahat olanaklarına göre pasaportları sıralıyor. Bu yılki listeye göre zirvede yine Asya ve Avrupa ülkeleri öne çıktı. Türkiye pasaportu, 2025 yılı itibarıyla 116 ülkeye vizesiz veya kapıda vize imkanıyla seyahat edilebilmesini sağlayarak dünya genelinde 46. sıraya yükseldi. Bu, geçtiğimiz yıla göre 6 basamaklık bir ilerlemeye işaret ediyor.